Trump Gold Card’a yoğun ilgi: 1,3 milyar dolarlık satışa ulaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında ilaç fiyatlarına yönelik yeni mutabakatları açıkladı.

ABD’de ilaç fiyatlarının birçok Batı ülkesine göre yüksek seyrettiğini belirten Trump, fiyatları küresel ortalamalara yaklaştırmayı hedeflediklerini söyledi. ABD Başkanı bu kapsamda bazı ilaçların fiyatlarının düşürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti.

Son düzenlemelerle ülkedeki en büyük 17 ilaç üreticisinden 14’üyle fiyat indirimi için uzlaşı sağlandığını kaydeden Trump, bunun ABD vatandaşları açısından önemli bir ekonomik kazanım olduğunu vurguladı.

Trump Gold Card başvuru sayısı

Trump, konuşmasında kendi adıyla sunulan "Trump Gold Card" uygulamasına da değinerek, 1 milyon dolar karşılığında kalıcı oturum ve çalışma izni sağlayan “yeşil kart” benzeri bu programı övdü. Şu ana kadar bu karttan 1,3 milyar dolarlık satış yapıldığını belirten Trump, özellikle teknoloji şirketlerine nitelikli çalışanlarını elde tutmak için başvuru tavsiyesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump’ın, Kuzey Carolina’da akşam saatlerinde yapacağı konuşmanın ardından yılbaşı tatili için Florida’ya geçmesi bekleniyor.