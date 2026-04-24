Trump, görev süresinin sonuna yaklaşan Powell'ı kovmakla tehdit etti

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell için görev süresinin dolmasına yaklaşık üç hafta kaldı. Trump ise onu bir mücadele yaşanmadan bırakmaya istekli görünmüyor.

Uzun süredir devam eden anlaşmazlığın yeni aşaması Merkez Bankası bağımsızlığını zedeleme riski taşıyor ve İran savaşı küresel ekonomik faaliyeti yavaşlatırken finansal piyasaları istikrarsızlaştırabiliyor. Uluslararası Para Fonu geçen hafta uluslararası büyüme tahminini yüzde 0,2 düşürerek yüzde 3,1 seviyesine indirmişti ve bu durum savaşın ekonomik faturasının yeni bir işareti oldu.

Jerome Powell ve yenilenme maliyeti soruşturması

Şimdi ABD Merkez Bankası yeniden sahneye çıkıyor. Trump mevcut başkan hakkında kurumun eskiyen merkez binasının yenilenme maliyetiyle ilgili cezai soruşturmayı bırakmayacağını açıkladı. Bunun ötesinde Trump, Powell 15 Mayıs tarihindeki görev süresinin son gününü geçirirse onu kovacağını belirtti.

Bu hamleler Jerome Powell yerine Fed başkanı olarak aday gösterilen Kevin Warsh için önündeki yolu büyük ölçüde zorlaştırıyor. Ancak Warsh öngörülebilir gelecekte Senato içinde mahsur kalma ihtimali taşıyor. Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, Adalet Bakanlığı mevcut soruşturmayı kapatana kadar Fed adayları üzerindeki ablukayı sürdürme sözü verdi.

Kevin Warsh ve senato onayı süreci

Senato Bankacılık Komitesi içinde Tillis'in eşitliği bozan oyunu almadan Warsh arafta kalacak. Cumhuriyetçiler arasında geniş destek görmesine rağmen Warsh, ortalama Amerikalılar yerine varlıklı kesime öncelik vereceği yönünde Demokratların endişeleriyle karşılaşıyor.

Warsh salı günü mali durumunu ve faiz oranı görüşlerini inceleyen iki saatlik bir onay oturumu kapsamında senatörlerle bir araya gelerek bir engeli aştı.

Adayın mal varlığı tartışma yaratıyor

Bu ayın başlarında Warsh, Hükümet Etik Ofisi kurumuna 131 milyon ile 209 milyon dolar arasında finansal varlığa sahip olduğunu bildirmişti. Bu miktar önceki tüm Fed başkanlarını çok geride bırakan muazzam bir meblağ olarak dikkat çekiyor. Varlıklar arasında Polymarket ve SpaceX hisseleri ile yatırımcı Stanley Druckenmeyer danışmanlığından elde edilen 10 milyon dolarlık gelir yer alıyor.

Eski Federal Ticaret Komisyonu üyesi Rohit Chupra pazartesi günü sol eğilimli Groundwork Collaborative düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen basın toplantısında adaylık anketlerini defalarca doldurduğunu söyledi. Chupra tüm bu yatırımların içinde gerçekte ne olduğunu açıklamaktaki isteksizliği daha önce hiç görmediklerini ifade etti.

Demokratların bağımsızlık endişeleri büyüyor

Warsh gizlilik anlaşmalarının yatırımları hakkında ne kadar spesifik açıklama yapabileceğini sınırladığını belirtti. Ayrıca onaylanması halinde federal etik direktiflerine uymak için iki ayrı endeks fonundaki hisselerini elden çıkaracağını söyledi.

Demokrat senatörler salı günkü onay oturumunda onun Silikon Vadisi ve Wall Street bağları hakkında sorular yöneltti. Warsh onaylandıktan sonra varlıklarını elden çıkarmak için etik ofisi ile yaptığı anlaşmaya bağlı kalacağını savundu. Demokratlar ayrıca onu faiz oranları ve Merkez Bankası özerkliği hakkındaki görüşlerini paylaşmaya zorladı. Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Warsh'u Trump'ın emirlerini yerine getirecek kuklası olarak suçladı. Warsh ise Beyaz Saray yönetiminden bağımsız hareket edeceğinde ısrar etti.

Toplantılar ve faiz oranı kararları

Warsh yaptığı açıklamada Trump'ın görüşmelerin hiçbirinde kendisinden herhangi bir faiz oranı kararını önceden belirlemesini veya sabitlemesini istemediğini vurguladı. Ayrıca böyle bir talep gelse bile bunu asla kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Ayrıca faiz oranlarını yönlendiren Federal Açık Piyasa Komitesi içindeki 12 oy hakkı bulunan üyeyi hizaya getirmek için zor kullanmaya kalkışmayacağını öne sürdü. Warsh insanların ezberlenmiş metinlerle gelmediği ve iyi bir aile kavgası yapılabilecek daha dağınık toplantıları tercih etme eğiliminde olduğunu söyledi.

Görev süresi ve hukuki süreç ihtimalleri

Şimdilik Powell eğer Warsh Senato tarafından zamanında onaylanmazsa kenara çekilmeyeceğini gösterdi. Kendisi geçici başkan olarak görev yapmaya devam edebilecek. Başkan mart ayındaki bir basın toplantısında yasanın bunu gerektirdiğini söylemişti. Powell ayrıca bunu daha önce birkaç kez yaptıklarını ve bu durumda da yapacakları şeyin bu olduğunu sözlerine eklemişti.

Trump başkanı görevden alırsa bu durum neredeyse kesinlikle Yüksek Mahkeme'ye taşınacak hukuki bir itirazı tetikleyecek. Yüksek mahkeme halihazırda başkanın geçen yıl Fed yönetim kurulu üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişiminin yasallığını belirlemeye devam ediyor. Bu dava sonuçlanana kadar Cook Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya devam edecek.

Piyasa dinamikleri ve uzun vadeli eğilimler

Yine de Merkez Bankası gözlemcileri Trump'ın nihayetinde başkanı kovarak ve kurumu ele geçirmeye çalışarak geri dönüşü olmayan noktayı geçmeyeceğine inanıyor. Brookings Enstitüsü para politikası uzmanı Aaron Klein, evi havaya uçurmak için esip gürleyebileceğini ancak Fed'in bir malikane inşa ettiğini ifade etti. Klein, Trump ne kadar sert eserse essin kurumu yıkamayacağını savundu.

Yaşanan bu liderlik krizi ve siyasi baskı ortamı, uluslararası piyasalardaki belirsizliği artırarak yılın geri kalanında dolar endeksi ve Nasdaq Bileşik endeksi gibi temel alanlardaki dalgalı genel görünümü doğrudan etkilemeye devam ediyor. Jerome Powell ve halefi arasındaki bu çekişmeli süreç, uzun vadeli makroekonomik eğilimlerin ve faiz politikalarının seyrini belirleyecek belirleyici bir zemin yaratıyor.