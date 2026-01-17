Trump, Hassett'ten vazgeçti: Fed başkanlığı için adı geçiyordu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için adı geçen isimler arasında yer alan Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett’in mevcut görevine devam etmesini istediğini açıkladı.

Trump, kırsal kesimlerde sağlık yatırımlarının ele alındığı Beyaz Saray’daki yuvarlak masa toplantısında, salonda bulunan Hassett hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

"Seni olduğun yerde tutmak istiyorum"

Hassett’in bir televizyon kanalına verdiği röportaja değinen Trump, “Bugün televizyonda harikaydın. Aslında, gerçeği bilmek istersen, seni olduğun yerde tutmak istiyorum” dedi.

Trump, "Kevin Hassett çok iyi. ‘Bir dakika, eğer onu başka bir yere geçirirsem, Fed’deki bu adamlar, özellikle şu anda görevde olan, pek konuşmuyor.’ diyorum. Seni kaybederim. Bu benim için ciddi bir endişe kaynağı" sözleriyle düşüncesini dile getirdi.

"Onu kaybetmek istemiyoruz"

Hassett’in “olağanüstü” bir performans sergilediğini vurgulayan Trump, “Onu kaybetmek istemiyoruz ama nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" ifadesini kullandı.