Trump, gümrük tarifelerini şekillendiriyor! İki aşamalı plan gündemde

Donald Trump, ticaret ortaklarına yönelik soruşturmalar sürerken, acil gümrük vergileri uygulamak için nadiren kullanılan yetkileri devreye alma planı üzerinde çalışıyor. Financial Times’ın (FT) haberine göre, Trump yönetimi, yeni tarife rejimine iki aşamalı bir yaklaşım geliştiriyor.

FT’ye konuşan kaynaklara göre, Trump’ın ekibi, ticaret ortaklarına yönelik Bölüm 301 soruşturmaları başlatmayı ve aynı zamanda nadiren başvurulan acil durum yetkileriyle ek tarifeler getirmeyi değerlendiriyor. Bu kapsamda, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası ve 1930 tarihli Tarife Yasası’nın 338. Bölümü gibi yasal araçlar devreye alınabilir. Bu düzenlemeler, ABD’nin ticaret ortaklarına yüzde 50’ye varan gümrük vergileri uygulamasına imkan tanıyor.

2 Nisan’da yeni gümrük vergileri açıklanabilir

Trump’ın 2 Nisan’da araç ithalatına yönelik gümrük vergisi kararı alabileceği belirtiliyor. Kaynaklara göre, Trump yönetimi, 2018’de küresel otomobil endüstrisini etkileyen ulusal güvenlik soruşturmasını yeniden başlatabilir.

Beyaz Saray, ticaret politikalarında kesin kararını henüz vermedi. Ancak Trump’ın, yabancı ülkelerin ABD’ye adil davranmadığı yönündeki şikayetlerinin yanı sıra, planlanan vergi indirimleri için kaynak sağlamak amacıyla da yüksek gümrük vergilerini devreye alma arayışında olduğu belirtiliyor.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, yönetimin baş müzakerecisi olarak süreci yürütüyor. Lutnick’in, ticaret ortaklarını eleştirerek önce bir anlaşma talep etmek yerine, doğrudan tarifeleri devreye sokmaya odaklandığı ifade ediliyor.