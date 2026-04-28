Trump Hürmüz Boğazı konusunda İran'ın sunduğu teklife şüpheyle yaklaştı

Trump ve ulusal güvenlik ekibi, İran'ın Hürmüz Boğazı bölgesini deniz trafiğine yeniden açma ve nükleer faaliyetlerle ilgili temel görüşmeleri erteleme yönündeki önerisine şüpheyle yaklaştı. Wall Street Journal gazetesinin pazartesi akşamı yayınlanan haberinde, yetkililerin Tahran'ın niyetini ciddi şekilde sorguladığı belirtildi.

ABD'li üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre Trump, pazartesi sabahı söz konusu teklifi detaylı bir şekilde değerlendirdi. Trump teklifi tamamen masadan kaldırmadı ve doğrudan reddetmedi. Ancak İran'ın masada iyi niyetli davranmadığına ve nükleer silah geliştirmeme taahhüdüne açık olmadığına dair çekincelerini açıkça dile getirdi.

Hürmüz Boğazı krizinde diplomatik çabalar sürüyor

Beyaz Saray'ın önümüzdeki günlerde kapsamlı bir karşı teklif sunmasıyla ABD ile İran arasındaki müzakerelerin hız kesmeden devam etmesi bekleniyor. Trump bölgedeki savaşın temel amacı olarak İran'ın nükleer faaliyetlerini tamamen sona erdirmeyi hedeflediğini daha önce uluslararası kamuoyuna defalarca vurgulamıştı.

Trump geçen hafta İran ile olan resmi ateşkesi süresiz olarak uzatarak çatışmaları tamamen sona erdirmek için Tahran yönetimi ile daha fazla diyalog çağrısı yapmıştı. Ancak hafta sonu Pakistan'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen karşılıklı müzakere girişimleri beklenen ilerlemeyi sağlayamayarak büyük ölçüde sonuçsuz kalmıştı.

Geçiş yolları üzerindeki anlaşmazlıklar büyüyor

ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kapanışı sürdürmesi iki temel anlaşmazlık noktası olarak masada kalmaya devam ediyor. Bu kanal kapatılmadan önce dünyanın petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşıladığı için devam eden krizde son derece kritik bir odak noktası olma özelliğini koruyor.

Trump daha önce Hürmüz Boğazı bölgesini askeri güç kullanarak yeniden açma fikrini gündeme getirmişti. Ancak ortak bir deniz operasyonu için müttefiklerinden yardım istediğinde beklediği uluslararası desteği bulamamıştı.

İran enerji sektörü çöküş riskiyle karşılaşıyor

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, pazartesi günü yaptığı açıklamada Tahran'ın su yolundan geçen gemilerden geçiş ücreti alabileceği fikrini kesin bir dille reddetti ve İran'ın geçiş kontrolünü elinde tutmasını kabul etmeyeceklerini söyledi. İran çatışmanın başlarında geçiş ücreti uygulamayı önermişti ve ülkenin kripto para ile ödeme alabileceğine dair haberler ortaya çıkmıştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, deniz ablukası nedeniyle İran petrol endüstrisinin üretimini yavaşlatmaya başladığını bildirdi. Bessent, üretimin yakında çökeceğini ve İran'ın şiddetli bir benzin sıkıntısı yaşamaya başlayacağını belirtti. Abluka, İran'ın petrol sevkiyatını etkili bir şekilde engellerken, depolama tesislerinin maksimum kapasiteye ulaşmasıyla büyük üretim durmalarına neden olması bekleniyor. Hürmüz Boğazı üzerinde devam eden bu diplomatik ve ekonomik darboğaz, küresel enerji tedarik zincirindeki riskleri artırarak yılın geri kalanında da petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanma eğilimini desteklemeye devam ediyor.