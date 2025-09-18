Trump, İngiltere ile ABD arasında imzalanan yatırım anlaşmasını övdü

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İngiltere arasında imzalanan 250 milyar sterlinlik yatırım anlaşmasının, "birçok anlaşma dalgası yaratacağını" vurgulayarak bununla İngiltere ile dostluklarının giderek güçlendiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Aylesbury kentindeki Başbakanlık çalışma ofisi Chequers'ta düzenlenen resepsiyonda, iş dünyası temsilcilerine seslendi.

ABD ve İngiltere arasındaki "paha biçilemez" bağların bugün eskisinden daha sıkı hale geldiğini belirten Trump, "Her iki ülke için de finansal açıdan harika şeyler yaptık, birlikte çalışıyoruz ve bu, bizi bir arada tutuyor. Bugün yaptıklarımızdan bağımsız, aramızdaki bağın kopmaz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin ABD ile bu yıl ticaret anlaşması yapan ilk ülke olduğunu hatırlatan Trump, bu anlaşmanın ABD'li çiftçilere ürünlerini İngiltere'de satma fırsatı yaratacağını ve ticari engelleri azaltacağını vurguladı.

"Yapay zeka dünyayı ele geçiriyor"

Trump, yapay zekanın dünyayı ele geçirdiğinin altını çizerek, "Dünyayı ele geçiriyorsunuz. (Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi Jensen Huang) Jensen, burada ne yaptığını bilmiyorum. Umarım haklısındır. Tek söyleyebileceğim, ikimiz de haklı olduğunu umuyoruz." dedi.

ABD ile İngiltere arasında imzalanan 250 milyar sterlinlik yatırım anlaşmasının, "birçok anlaşma dalgası yaratacağını" vurgulayan Trump, "50 milyar dolardan fazla ekonomik değer yaratıyoruz, 2500'e kadar meslek yaratıyoruz ve 1,5 milyon eve enerji sağlıyoruz." diye konuştu.

Trump, ABD'nin İngiltere ile her zaman en güçlü, yakın ve güvenilir iş ortağı olmayı hedeflediğini vurguladı.

Yatırımların tarifeler sayesinde ülkesine geldiğini savundu

Trump, bu yıl ülkesine yapılacak yatırımların miktarının 17 trilyon doları aşacağını belirterek daha önce hiçbir ülkenin bu seviyeye erişemediğini söyledi.

Diğer ülkelerin mallarına uyguladığı tarifelerden trilyonlarca dolar kazanç elde ettiklerini belirten Trump, büyük miktarda yatırımları sadece bu yolla ABD'ye getirebileceklerine işaret etti.

Trump, başkanlık görevindeki ilk döneminde ABD'nin tarihindeki en büyük ekonomiye sahip olduğunu savunarak mevcut döneminde firmalara yönelik devlet regülasyonlarını eskisinden de yüksek oranda azaltacaklarını açıkladı.

Yakın zamanda imzaladığı yasa tasarılarının vergi indirimleri sağladığına işaret eden Trump, "Bu yasa tasarısı, ekipman ve fabrikalara yapılan yatırımlar için yüzde 100 gider yazma imkanı içeriyor. Kimse daha önce böyle bir şey görmedi ve bu durum 10 yıl sürecek. Çok şey elde ettik, ülkemizin tarihindeki en büyük tasarısı." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin ve ekonomisinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyleyerek "Çok yakında, ülkenin her yerinde inşa edilen büyük yerleri göreceğiz. Otomobil şirketleri geliyor. Yapay zeka geliyor. Herkes geliyor. Hepsi ilaç şirketleri gibi olmak istiyor. Hepsi orada olmak istiyor. Ülkeler ve şirketler, tasarruf yönü nedeniyle ülkemize geliyorlar." diye konuştu.

İngiltere ile bugün imzalanan anlaşmanın önemini vurgulayan Trump, "Bu anlaşma ile Birleşik Krallık ile olan değerli dostluğumuz giderek güçleniyor." dedi.