Trump ivmesi sürerken Nvidia tarihe geçti: 3,65 trilyon dolarlık borsa değerine ulaşan ilk şirket

Çip üreticisi Nvdia (NVDA) dün rekor bir seviyeye yükselerek tarihte borsa değeri 3,6 trilyon doları aşan ilk şirket oldu.

Wall Street’te Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşüyle ateşlenen ralli sürüyor.

Yapay zeka alanını domine eden çip üreticisi Nvdia hisseleri, Trump’ın salı günkü zaferinin ardından vergi indirimleri ve regülasyonların azaltılması yolundaki geniş yatırımcı iyimserliğiyle yüzde 2,2 yükseldi.

Nvidia borsa değeri günü 3,65 trilyon dolarla tamamlayarak Apple’ın 21 Ekim’de ulaştığı 3,57 trilyon dolarlık piyasa değerini geride bıraktı. Apple hisseleri de perşembe günü yüzde 2,1 yükseliş kaydetti. Şirketin piyasa değeri 3,44 trilyon dolarda kaldı.

Trump'ın zaferi S&P teknoloji endeksini sıçrattı

S&P teknoloji endeksi Trump’ın salı günkü zaferinden bu yana geçen iki seansta yüzde 4 yükseldi.

Nvidia, Microsoft, Alphabet ve diğer ağır toplar arasında yapay zeka kapasitelerini geliştirmek ve gelişmekte olan teknolojiye hakim olmak için yapılan yarışta ABD borsasının en büyük kazananı oldu.

Silikon Vadisi merkezli çip üreticisinin hisseleri kasım ayında yüzde 12 yükseldi ve 2024’te değeri üç katına çıktı.

Bu yılki yükselişin ardından Nvidia şu anda Eli Lilly, Walmart, JPMorgan, Visa, UnitedHealth Group ve Netflix'in toplam değerini aşıyor.

Üç aylık geliri 32,9 milyar dolar olacak

London Stock Exchange Group’a (LSGE) göre; analistler ortalama olarak Nvidia'nın 20 Kasım'da sonuçlarını açıkladığında üç aylık gelirinin yüzde 80'in üzerinde artırarak 32,9 milyar dolara yükselteceğini düşünüyor.

Nvidia haziran ayında, Microsoft ve Apple tarafından geçilmeden önce kısa bir süre dünyanın en değerli şirketi olmuştu. Teknoloji üçlüsünün piyasa değerleri birkaç aydır başa baş gidiyor.

Microsoft'un piyasa değeri perşembe günü yüzde 1,25 artışla yaklaşık 3,16 trilyon dolara yükseldi.