Trump, Japonya kararnamesini imzaladı: 550 milyar dolarlık yatırım taahhüdü, yüzde 15'lik gümrük vergisi!

Beyaz Saray'ın paylaştığı kararnamede, temmuz ayında Japonya ile yapılan çerçeve anlaşmanın duyurulduğu anımsatıldı. Anlaşma kapsamında, ABD'ye giren Japon ürünlerine yüzde 15 oranında temel gümrük vergisi uygulanacağı kaydedilirken, otomobiller, otomobil parçaları, havacılık ürünleri, jenerik ilaçlar ve doğal kaynaklar için de sektörlere özgü düzenlemeler olacağı aktarıldı.

Kararnamede, bunun Japonya ile olan ticaret açığının azaltılmasına ve ABD'nin genel ticaret pozisyonunun daha dengeli hale getirilmesine yardımcı olacağı vurgulandı.

Anlaşma, Japonya'nın ABD'den pirinç alımlarını yüzde 75 artıracağını, yılda 8 milyar dolarlık mısır, soya, gübre, biyoyakıt gibi tarım ürünleri ithal edeceğini, ABD'de üretilen ve güvenlik sertifikalı araçları ek test olmadan satışa kabul edeceğini, yine ABD yapımı uçak ve savunma ekipmanlarını satın almasını ve farklı sektörlere "yeni pazar erişimi" sağlamasını öngörüyor.

Japonya, ABD'ye 550 milyar dolarlık yatırım yapacak

Japonya'nın ABD'ye 550 milyar dolarlık yatırım yapmayı kabul ettiğine dikkati çekilen kararnamede, ABD hükümeti tarafından seçilecek olan bu yatırımların ülkede istihdam ve üretim artışı sağlayacağı ifade edildi. Japonya'nın taahhütlerini yerine getirilmemesi durumunda ek önlemlerin alınabileceği vurgulandı.

Trump, temmuz ayında yaptığı açıklamada, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını belirtmiş, anlaşmayı "belki de bugüne kadar yapılmış en büyük anlaşma" şeklinde nitelendirmişti.

Toyota ve otomotiv sektörü rahatladı

Yeni düzenleme, yüzde 25'lik tarife nedeniyle yaklaşık 10 milyar dolarlık ek maliyetle karşı karşıya olduğunu açıklayan Toyota başta olmak üzere Japon otomobil üreticileri için önemli bir rahatlama sağladı. Böylece küresel ticaret gerilimlerinin gölgesinde sıkıntı yaşayan Japon otomotiv sektörü açısından belirsizlik kısmen ortadan kalktı.