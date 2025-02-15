Trump Media kırmızı alarmda! Net zararı 6 kattan fazla arttı

Trump Media, Nasdaq borsasında “DJT” koduyla işlem görmeye başladıktan sonra yıllık mali raporunu yayımladı. Rapora göre, şirketin geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 düşerken, net zarar 6 kattan fazla artarak 400,9 milyon dolara ulaştı.

Şirket, Mart ayında Digital World Acquisition Corp. ile birleşmesini tamamlamıştı. Hisseler, Kasım ayında Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından neredeyse iki katına çıksa da, yılbaşından bu yana yüzde 11 değer kaybetti.

Hukuki masraflar ve gelir kaybı

Trump Media, birleşme sürecinde eski Başkan Joe Biden yönetiminin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından engellemelerle karşılaştığını ve bu süreçte önemli hukuk giderleri oluştuğunu belirtti. Şirket ayrıca bir reklam ortağıyla yapılan gelir paylaşımı anlaşmasındaki değişikliklerin satışları olumsuz etkilediğini açıkladı.

Yıllık raporda, Truth Social platformunda yeni bir reklam girişiminin test edilmesi nedeniyle gelirde dalgalanmalar yaşandığı ifade edildi.

Finansal durum ve kullanıcı verileri

Trump Media’nın bilançosunda 776,8 milyon dolar nakit ve kısa vadeli yatırım bulunduğu, buna karşılık borcunun 9,6 milyon dolar olduğu belirtildi.

Meta ve diğer sosyal medya şirketlerinin aksine, Trump Media aktif kullanıcı sayısı veya kullanıcı başına ortalama gelir gibi geleneksel metrikleri paylaşmadı. Yönetim, bu verilerin büyüme stratejisini gölgeleyebileceğini savundu.

Dördüncü çeyrekte, şirket Truth+ video akış hizmetini Android, iOS ve web platformlarında kullanıma sunduğunu duyurdu.

Trump’ın payı ve gelecek planları

Cuma günü itibarıyla, Donald Trump’ın tek yararlanıcısı olduğu bir trust, Trump Media hisselerinin yüzde 52’sine sahip. Trump, Truth Social’da 8,9 milyon takipçiye sahipken, Elon Musk’a ait X platformunda 100,9 milyon takipçiye ulaşmış durumda.

Şirketin Başkanı ve CEO’su Devin Nunes, Trump Media’nın bir holding şirketine dönüşerek farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla ortaklık, birleşme ve satın alma fırsatlarını değerlendireceğini açıkladı.