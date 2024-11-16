Trump Media'nın büyük hissedarı hissesinin neredeyse tamamını sattı

Trump Medya ve Teknoloji Grubu'nun kilit hissedarı ARC Global Investments, dün şirketteki hisselerinin neredeyse tamamını elden çıkardığını duyurdu.

Reuters'in haberine göre satıştan önce şirketteki hissesi yüzde 5 olan ARC yöneticisi Patrick Orlando'nun payı yüzde 0,01 seviyesine düştü.

Orlando, Trump Media'yı halka açan Digital World Acquisition'ın eski CEO'suydu.

Delaware'li bir yargıç, eylül ayında Trump Medya'nın, ARC Global ile yaptığı anlaşmayı ihlal ettiğine ve fonun içeriden satışlara ilişkin kısıtlamanın sona ermesinden önce yarım milyondan fazla ek hisse alması gerektiğine karar vermişti.

Öte yandan ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın 'Truth Social' medya platformu da dahil Trump Medya ve Teknoloji Grubu'nda yaklaşık 115 milyon ile yüzde 53 hissesi bulunuyor.