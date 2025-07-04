Trump mektup mesaisine bugün başlıyor: Tarife oranları yüzde 10-70 arasında olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un bugün 10-12 ülkeye ABD'ye yapacakları ithalatta karşılaşacakları gümrük vergisi oranlarını belirten mektuplar göndermeye başlayacağını söyledi.

Tarifelerin yüzde 10-20 ile yüzde 60-70 arasında olabileceğini belirten Trump, ülkelerin bu tarifeleri ödemeye 1 Ağustos'ta başlayacaklarını ifade etti.

Trump, Iowa'ya hareket etmeden önce gazetecilere verdiği demeçte 170'den fazla ülkeyle müzakere etmenin karmaşıklığını kabul ederek, mektupların her seferinde 10 ülkeye gönderileceğini ve yüzde 20 ila yüzde 30 gibi tarife oranlarını ortaya koyacağını söylemişti.

Cumhuriyetçi Başkan, çarşamba günü Vietnam ile yapılan ticaret anlaşmasının duyurulmasının ardından diğer ülkelerle "birkaç" daha detaylı anlaşma beklediğini söyledi.

Bununla birlikte, diğer ülkelerin çoğuna belirli bir tarife oranını bildirmeyi tercih ettiğini ve ayrıntılı müzakereleri atladığını söyledi.

Trump'ın yorumları, tarifelerden tarımsal ithalat yasakları gibi tarife dışı engellere kadar her konuda ticaret anlaşmalarını tamamlamanın zorluklarının altını çizdi.