Trump mı kazandı Harris mi kaybetti? Nobelli Daron Acemoğlu’ndan dikkat çeken çıkış

Türkiye’den Nobel Ekonomi Ödülü’ne değer görülen ilk bilim insanı olan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesine ilişkin endişe ve eleştirilerini paylaştı. Acemoğlu, Trump’ın seçilmesi nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, ABD'yi çalkantılı ve belirsizliklerle dolu yılların beklediğine inandığını ifade etti.

Prof. Acemoğlu, bu durumu bir "Trump başarısı" olarak görmektense Demokratların kaybettiği bir seçim olarak değerlendirdiğini belirtti. Demokrat Parti'nin işçi sınıfına yönelik politikalarda yetersiz kaldığını vurgulayan Acemoğlu, "Demokratlar dijital yıkım, küreselleşme, büyük göç hareketleri ve duyarcı fikirlere verdikleri destek nedeniyle işçilerin partisi olma niteliğini uzun süre önce kaybetmişlerdi" dedi.

Demokratların işçi sınıfından kopuşu

Demokrat Parti'nin işçi sınıfını desteklemek yerine büyük şehirlerdeki profesyonel yöneticilere, azınlıklara ve Silicon Valley’e yöneldiğini belirten Acemoğlu, bunun sağlıksız bir koalisyon olduğunu ve parti içinde işçi sınıfı ile orta sınıf arasında mesafe yarattığını ifade etti. Acemoğlu, 2016’daki seçimlerde işçilerin mesajının net bir şekilde görülmesine rağmen Demokrat Parti'nin bu durumu içselleştirip doğru hamleler yapmadığını dile getirdi.

Acemoğlu, Demokrat Parti elitlerinin işçi sınıfından kopuk olduğunu düşündüğünü ifade ederek, bu kesimin, işçi sınıfının günlük hayatına dair gerçekleri anlamakta yetersiz kaldığını vurguladı. "Bir Demokrat elit, 4 saati Ortabatılı bir Amerikalı işçiyle mi yoksa lisans üstü eğitim almış bir profesyonel yönetici ile mi geçirmeyi tercih eder?" sorusunu soran Acemoğlu, çoğu Demokrat'ın işçilerden uzaklaştığını belirtti.

Trump’ın partisi işçi sınıfının yeni merkezi olabilir

Açıklamalarında Demokrat Parti'nin yanlış stratejilere odaklandığını ve işçi sınıfının ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmaktan uzaklaştığını belirten Acemoğlu, Trump ve Vance’in liderliğindeki Cumhuriyetçi Parti'nin işçi sınıfının yeni merkezi haline gelmesinden endişe duyduğunu ifade etti.

Özellikle küçük şehirlerdeki ve imalat sektöründeki işçilerin Cumhuriyetçi Parti’ye kayacağını düşündüğünü belirten Acemoğlu, Demokrat Parti'nin bu mesajı yine doğru okuyamazsa işçi sınıfı üzerindeki etkisini tamamen kaybedebileceğini söyledi.

Acemoğlu, Biden yönetiminin işçi yanlısı politikalar benimsemesine rağmen, Demokrat Parti içindeki elitlerin bu politikaları yeterince desteklememesi nedeniyle işçi sınıfının kazanılmadığını ifade etti. Demokratların, Silicon Valley ve küresel sermayeden uzaklaşmadığını belirten Acemoğlu, bu durumun partiyi işçilerden daha da uzaklaştırdığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Demokratların bu çelişkili politikalarının ABD'nin geleceği için endişe verici olduğunu dile getirerek, Trump’ın işçi sınıfını desteklediği algısının aksine, politikalarının büyük oranda "plütokratların" yararına olduğunu vurguladı.