Trump mobilya ithalatına tarife uygulanacağını duyurdu!

ABD Başkanı Donald Trump, ithal mobilyalara yönelik "büyük" bir gümrük vergisi soruşturması başlatılacağını ve halihazırda artan maliyetlerle boğuşan sektörde potansiyel olarak yeni ithalat vergilerine zemin hazırlanacağını duyurdu.

Soruşturma, ulusal güvenlik gerekçesiyle gümrük vergilerine izin veren bir yasa olan Bölüm 232 kapsamında yürütülecek.

Oran henüz belirlenmedi

Truth Social'da "Diğer ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen mobilyalar henüz belirlenmemiş bir oranda tarifeye tabi tutulacak" diye yazan Trump, bu hamlenin Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Michigan gibi eyaletlerde yerli üretimin canlanmasına yardımcı olacağını iddia etti.

Beyaz Saray soruşturmanın 50 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini teyit etti, ancak geçmişteki 232. Madde soruşturmaları genellikle daha uzun sürmüştü.

ABD'nin mobilya ithalatı 2024 yılında 25,5 milyar dolara yükselirken, bunun yüzde 60'ını Vietnam ve Çin oluşturmuştu.