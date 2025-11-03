Trump: Nvidia’nın en gelişmiş çipleri sadece ABD’ye verilecek

ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia'nın en gelişmiş çiplerinin ABD şirketlerine ayrılacağını ve Çin ile diğer ülkelere verilmeyeceğini söyledi.

Trump, pazar günü CBS'in "60 Minutes" programında yayınlanan röportajda ve Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Nvidia'nın sunduğu üst düzey Blackwell çiplerine yalnızca ABD'li müşterilerinin erişmesi gerektiğini belirtti.

Trump, "En gelişmişini, ABD dışında kimsenin almasına izin vermeyeceğiz" dedi ve "Blackwell çipini başkalarına vermiyoruz" diye ekledi.

Daha sıkı kısıtlama sinyali

Bu açıklamalar, Trump'ın son teknoloji Amerikan yapay zeka çipleri konusunda ABD yetkililerinin daha önce belirttiğinden daha sıkı kısıtlamalar getirebileceğini gösteriyor.

Geçen cuma Nvidia, Güney Kore'ye ve Samsung Electronics dahil ülkenin en büyük şirketlerinden bazılarına 260 binden fazla Blackwell yapay zeka çipi tedarik edeceğini açıkladı.

Trump, CBS'e en gelişmiş Blackwell'lerin Çinli şirketlere satışına izin vermeyeceğini söyledi ancak daha az yetenekli bir çip versiyonunu elde etme yolunu tamamen kapatmadı.

Nvidia CEO'su Jensen Huang geçen hafta, Pekin'in şirkete karşı tutumu nedeniyle Çin pazarı için ABD ihracat lisansı talep etmediklerini söyledi.