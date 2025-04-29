Trump, otomobiller için vergide geri adım planlıyor: İşte beklenen muafiyetler

ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil üreticilerinden gelen yoğun baskının ardından otomotiv tarifelerinde değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Buna göre Trump'ın, otomobil gümrük vergilerini hafifletmesi, ABD'de üretilen otomobil ve kamyonlar için yabancı parçalardan alınan bazı vergileri kaldırması ve ithal otomobillere alüminyum ve çelikten alınan ayrı gümrük vergilerinden muafiyet sağlaması bekleniyor.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, hem yerli otomobil üreticileriyle hem de büyük Amerikan işçileriyle önemli bir ortaklık inşa ediyor. Bu anlaşma, ülke içinde üretim yapan şirketleri ödüllendirerek Başkan’ın ticaret politikası için büyük bir zaferdir. Ayrıca, Amerika’ya yatırım yapma ve yerli üretimlerini genişletme taahhüdünde bulunan üreticilere de zaman tanımaktadır” dedi.

Trump'ın bu hamlesi, Amerikan otomotiv endüstrisinin merkezi Michigan’a yapacağı ve ikinci başkanlık döneminin ilk 100 gününü kutlayacağı ziyaretten hemen önce geldi.

Otomotiv üreticilerine vergi iadesi gündemde

Wall Street Journal'ın haberine göre; Trump’ın Salı günü imzalaması beklenen düzenleme, 3 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi planlanan yabancı otomobil parçalarına uygulanacak yüzde 25'lik gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesinden hemen önce gerçekleşecek.

WSJ'ye konuşan yetkiliye göre planlanan değişiklikler kapsamında otomobil üreticileri ABD’deki üretimlerinin oranına bağlı olarak ithal parçalar için kısmi vergi iadesi alabilecek. Ancak bu teşviklerin zamanla azalacağı ve firmaların tedarik zincirlerini ABD’ye kaydırmalarının teşvik edileceği belirtiliyor.

İlk yıl için yapılan geri ödemelerin otomobillerin yüzde 3,75'i kadar, ikinci yılda ise yüzde 2,5 olması bekleniyor

Otomobil üreticileri ve parça tedarikçileri, Trump’ın ticaret politikalarının Kuzey Amerika’daki entegre tedarik zincirlerini tehdit ettiğini savunarak gevşeme talep etmişti.