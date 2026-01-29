Trump, Powell'a yönelik eleştirilerini sertleştirdi: Hemen düşürmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in faizleri sabit tutmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini sertleştirdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarifeler sayesinde ülkeye büyük miktarda para girişi olduğunu savunarak, ABD’nin dünyadaki en düşük faiz oranını ödemesi gerektiğini söyledi.

Trump, Fed’in politika faizini yüzde 3,5–3,75 aralığında tutmasını hedef alarak, Powell’ın faiz indiriminde geciktiğini öne sürdü. Faizlerin gereksiz yere yüksek tutulduğunu savunan Trump, bunun ABD ekonomisine ve ulusal güvenliğe zarar verdiğini ifade etti. Enflasyonun artık bir tehdit oluşturmadığını iddia eden Trump, yüksek faizlerin ülkeye her yıl yüz milyarlarca dolarlık ek faiz yükü getirdiğini belirtti.

ABD Başkanı açıklamasında, uygulanan tarifelerin ABD’yi ekonomik olarak daha güçlü hale getirdiğini, buna rağmen ülkenin diğer gelişmiş ekonomilere kıyasla daha yüksek faiz ödemek zorunda kaldığını söyledi. Trump, İsviçre gibi bazı ülkelerde politika faizlerinin sıfıra yakın seviyelerde olduğuna dikkat çekerek, ABD’nin de ekonomik gücüyle uyumlu şekilde çok daha düşük faizlerle borçlanması gerektiğini savundu.

'Ülkemize ve ulusal güvenliğimize zarar veriyor'

Trump, TruthSocial'daki açıklamasında, "Jerome “Too Late” Powell, faiz oranlarını bu kadar yüksek tutmak için hiçbir neden olmamasına rağmen, yine faiz indirimini reddetti. O, ülkemize ve ulusal güvenliğimize zarar veriyor. Bu aptal bile enflasyonun artık bir sorun veya tehdit olmadığını kabul ettiğine göre, faiz oranları önemli ölçüde düşürülmelidir. O, Amerika'ya tamamen gereksiz ve yersiz FAİZ GİDERLERİ nedeniyle yılda yüz milyarlarca dolar zarara uğratıyor. Gümrük vergileri nedeniyle ülkemize akan muazzam miktarda para nedeniyle, DÜNYADAKİ HERHANGİ BİR ÜLKEYE GÖRE EN DÜŞÜK FAİZ ORANINI ödememiz gerekir.

Bu ülkelerin çoğu, düşük faizli nakit makineleri gibidir ve sadece ABD'nin izin verdiği için zarif, sağlam ve birinci sınıf olarak kabul edilirler. Onlara uygulanan gümrük vergileri, bize milyarlarca dolar kazandırırken, çoğunun güzel, eskiden istismar edilen ülkemizle, çok daha küçük de olsa, önemli bir ticaret fazlası elde etmesine izin vermektedir. Başka bir deyişle, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere karşı çok nazik, kibar ve yumuşak davrandım. Bir kalem hareketiyle, ABD'ye milyarlarca dolar daha girecek ve bu ülkeler Amerika'nın sırtında değil, eski usullerle para kazanmaya geri dönmek zorunda kalacaklar.

Umarım hepsi, çoğu olmasa da, büyük ülkemizin onlar için yaptıklarını takdir ederler. Fed faiz oranlarını HEMEN önemli ölçüde düşürmelidir! Gümrük vergileri Amerika'yı yeniden güçlü ve kuvvetli hale getirdi, diğer tüm ülkelerden çok daha güçlü ve kuvvetli. Bu güce, hem finansal hem de diğer açılardan, DÜNYADAKİ DİĞER TÜM ÜLKELERDEN DAHA DÜŞÜK FAİZ ORANLARI ÖDEMELİYİZ! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" dedi.