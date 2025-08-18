Trump-Putin görüşmesinin ardından Avrupa savunma hisseleri yükseldi

Avrupa savunma şirketlerinin hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz Cuma günü Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından yükseliş kaydetti. Avrupalı liderlerin zirve sonrası Ukrayna'ya desteklerini yinelemesi, pazartesi günü borsalardaki zayıf seyre rağmen savunma hisselerine ivme kazandırdı.

Alman Rheinmetall yüzde 3'lük artışla yükselişe öncülük etti. Yerel şirketlerden Renk'in hisseleri yüzde 2,6, Hensoldt'un hisseleri ise yüzde 2,2 değer kazandı. İsveç merkezli Saab yüzde 3,8, İtalyan Leonardo yüzde 3,2 ve İngiliz BAE Systems yüzde 1,6 oranında yükseliş yaşadı.

"Avrupa daha fazla harcama yapmak zorunda kalacak"

Savunma hisselerindeki hareketlilik, Washington yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı askeri ve mali desteği azaltabileceği yönündeki kaygıların arttığı bir döneme denk geldi. Berenberg Baş Ekonomisti Holger Schmieding yayımladığı notta, "Avrupa kendi savunması için çok daha fazla harcama yapmak zorunda kalacak. Trump, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği azaltmaya hatta sona erdirmeye meyilli görünüyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin dış politikasında yaşanabilecek değişim, Avrupa'da savunma bütçelerinin artırılması ve stratejik bağımsızlık yönündeki tartışmaları da hızlandırdı. Analistler, bu durumun Avrupa yapımı savunma sanayii ürünlerine olan talebi artırabileceğini belirtiyor.