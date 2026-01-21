Trump, Rus petrolüne yüzde 500 vergiyi Senato onaysız getirebilir

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rus petrolü ithal eden ülkelere yönelik yüzde 500 oranında gümrük vergisi uygulamasını, Kongre onayına ihtiyaç duymadan hayata geçirebileceğini söyledi.

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu kapsamında Fox Business’a konuşan Bessent, Trump’ın kararı alabilmek için Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkilerini kullanmasının yeterli olacağını belirtti.

"Trump’ın bu yetkiye ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz"

Bessent, "Başkan Trump’ın bu yetkiye ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz. IEEPA kapsamında bunu yapabilir; ancak Senato bu yetkiyi ona vermek istiyor" dedi. Bessent ayrıca, yaptırımlara rağmen bazı Avrupa ülkelerinin Rusya’dan petrol alımını sürdürdüğüne dikkat çekti.

Rusya'nın petrol ihracında düşüş

Öte yandan Rusya’nın petrol ihracatı aralık ayında düşüşe geçerken, 2025 yılının sonunda son beş yılın en zayıf performansını kaydetti. Ortata çıkan tablo, Washington’daki yaptırım tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Rusya’dan petrol, doğalgaz ve diğer doğal kaynakları satın alan ülkelerden yapılan ithalata yüzde 500 gümrük vergisi uygulanmasını öngören yasa tasarısı, Senatörler Lindsey Graham ve Richard Blumenthal tarafından hazırlanarak 1 Nisan 2025’te Kongre’ye sunulmuştu. Tasarı henüz yasalaşmadı.

Graham, Trump’ın söz konusu düzenlemeyi desteklediğini defalarca dile getirirken, Trump da Ocak 2026 başında Graham ile Rusya’ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılmasını “sürekli” görüştüklerini doğrulamıştı. ABD Başkanı, Ekim 2025’te ise Rusya bağlantılı petrol şirketlerine yönelik yeni kısıtlamalar getirildiğini açıklamıştı.