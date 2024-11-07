Trump seçildi, Elon Musk servetine servet kattı! Hisseleri yılın en yüksek seviyesinde

ABD'de Trump'ın seçim zaferi eski başkanın medya şirketiyle, destekçisi Elon Musk'ın şirketinin hisselerine kazanç getirdi.

Tesla hisseleri zirve yaptı

Trump Media & Technology'nin hisseleri yaklaşık yüzde 6 artarken, yüzde 15'e yakın artış kaydeden Tesla'nın hisse fiyatı yılın en yüksek seviyesini gördü. Bu yükselişle birlikte Musk'ın servetine 26,5 milyar dolar daha eklendi.

Seçim kampanyasının hareketlendiği son 6 aylık periyotta Tesla hisseleri, yüzde 62 değer kazanmış oldu.

Musk, seçim sonuna doğru başlattığı kampanya ile Trump'ın seçim işlerini yürüten komiteye imza verenlere 1 milyon dolar vadediyordu. Kampanya tartışmalara neden olsa da, Trump'a zaferi getiren önemli adımlardan biri oldu.

Finans şirketlerinde ralli

Öte yandan Finans şirketlerinin hisselerindeki ralli de dikkati çekti. ABD'li bankalardan JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 11,5, Bank of America'nın hisseleri yüzde 8,4 ve Goldman Sachs ile Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 13,1 yükseldi.

Ayrıca, ABD'nin seçilmiş başkanının ülkeye yasa dışı yollardan giren daha fazla göçmeni gözaltına alacağı beklentisiyle özel hapishaneler ve gözaltı merkezlerini yöneten şirketlerin hisselerinde de artışlar yaşandı. Özel hapishane işletmecisi GEO Group'un hisseleri yüzde 42, CoreCivic'in hisseleri yüzde 29 arttı.