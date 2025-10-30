Trump, Şi ile Nvidia çip satışını ele aldı: Blackwell masada yok

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede Nvidia’nın Çin’e yönelik çip satışını masaya yatırdıklarını söyledi. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Nvidia ile ilgili sonraki adımlar Pekin’in tavrına bağlı olacak” dedi.

Ancak Trump, müzakerelerin Nvidia’nın en gelişmiş yapay zekâ hızlandırıcıları olan Blackwell çiplerini kapsamadığını net bir şekilde ifade etti. Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, “Blackwell hakkında konuşmuyoruz” dedi.

Blackwell açıklamasıyla spekülasyonlar son buldu

Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Şi Cinping ile Blackwell çiplerinin sevkiyatını ele alacağını belirtmişti. Bu ifade, ABD’nin Çin’e ileri seviye yapay zekâ çip ihracatına izin verebileceği yönünde küresel piyasalarda yoğun spekülasyonlara yol açmıştı.

Ancak Trump’ın son açıklaması, bu olasılığı ortadan kaldırdı. Görüşmenin yalnızca daha eski veya sınırlı teknolojiye sahip Nvidia çipleriyle ilgili olduğu bildirildi.

Blackwell çipleri yapay zekâ rekabetinin merkezinde

Nvidia’nın Blackwell serisi, şu anda yapay zekâ eğitimi ve veri merkezleri için dünyanın en güçlü çipleri arasında yer alıyor. ABD yönetimi, bu çiplerin Çin’e ihracatına ulusal güvenlik gerekçesiyle sıkı kısıtlamalar uyguluyor.

Uzmanlar, Blackwell satışının serbest bırakılmasının Pekin için büyük bir stratejik kazanım, ancak Washington açısından jeopolitik bir geri adım olacağını belirtiyor.

“Müzakereler Pekin’in tavrına bağlı”

Trump, Şi ile yapılan görüşmenin detaylarını paylaşmazken, ABD’nin Çin’le teknoloji ticaretinde “seçici” davranmaya devam edeceğini söyledi.

“İleri teknoloji ürünlerinde her adım dikkatli atılmalı. Bizim tutumumuz açık; ama müzakerelerin seyri Çin’in yaklaşımına bağlı olacak” ifadelerini kullandı.