Trump silah ihracatında kuralları esnetecek: ABD'li savunma devleri için altın çağ başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, bugün karşılıklı gümrük tarifelerinde yeni vergi oranlarını duyurmaya hazırlanıyor.

Askeri teçhizat ihracatını düzenleyen kuralları hafifletecek

Dünya Trump'ın tarife açıklamalarına odaklanırken, Reuters'ın haberine göre Trump ayrıca askeri teçhizat ihracatını düzenleyen kuralları hafifletecek bir kararname de planlıyor. Kararnamenin Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Waltz'ın geçen yıl Temsilciler Meclisi üyesiyken önerdiği yasaya benzer olması bekleniyor.

Silah ihracatında rakam yükseliyor

Waltz'ın önerdiği yasa tasarısı geçtiğimiz yıl onaylanmamıştı ancak tasarı yasalaşmış olsaydı, ABD'nin diğer ülkelere silah ihracatının Kongre tarafından incelenmesini gerektiren asgari dolar miktarlarını arttıracaktı.

Bu miktarlar silah transferleri için 14 milyon dolardan 23 milyon dolara, askeri teçhizat, modernizasyon, eğitim ve diğer hizmetlerin satışı için ise 50 milyon dolardan 83 milyon dolara yükselecekti.

Savunma devleri için altın çağ başlıyor

Şimdi de kararnamenin onaylanmasının, Lockheed Martin, RTX Corp ve Boeing Co. gibi büyük ABD savunma şirketlerinin satışlarını arttırabileceği düşünülüyor.