Trump sinyali verdi: Otomobilde tarife muafiyeti

Dün Oval Ofis'te konuşan Trump, üreticilere zaman tanımak için otomobil endüstrisinin gümrük vergilerinden geçici olarak muaf tutulmasının mümkün olduğuna işaret etti.

CBS News'in haberine göre, Trump, üreticilerin diğer ülkelerdeki üretimi ABD'ye taşımak için zamana ihtiyaçları olduğunu, bu süreçte otomobillerin tarife kapsamına alınmayabileceğini ima etti.

Tarife krizi sürüyor

Trump, 2 Nisan'da ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıklamış, tarife artışına tepki gösteren Çin'e yüzde 125'e gümrük vergisi getirmişti. Diğer ticaret ortakları için de ek tarifelere 90 gün ara veren birkaç gün önce de akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerini vergilerinden muaf tutmuştu.

Trump, 26 Mart'ta, otomobil ve bazı otomobil parçalarının ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması için bir kararname imzalamıştı.