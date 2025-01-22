Trump, Stargate projesini duyurdu... ABD'den tarihi yapay zeka yatırımı: 500 milyar dolar yolda!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği bir basın toplantısında, yapay zeka altyapısının güçlendirilmesi için özel sektörün öncülük edeceği 500 milyar dolarlık dev bir yatırım planını duyurdu. Bu girişim, OpenAI, SoftBank ve Oracle’ın “Stargate” adlı ortak girişimiyle hayata geçirilecek.

Toplantıya SoftBank CEO’su Masayoshi Son, OpenAI CEO’su Sam Altman ve Oracle’ın kurucusu Larry Ellison da katıldı. Trump, bu girişimle ABD’nin yapay zeka alanındaki küresel rekabette lider konumunu sürdürmeyi hedeflediğini belirtti. Özellikle Çin’i rakip olarak gösteren Trump, “Bu teknolojiyi bu ülkede tutmak istiyoruz. Çin ve diğer ülkeler rakip, ancak biz bu alanda lider olacağız” dedi.

Acil durum kararları ve elektrik üretimi vurgusu

Trump, proje kapsamında elektrik altyapısının artırılmasının önemine değinerek, şirketlerin kendi elektrik üretim tesislerini kurabilmelerini kolaylaştıracak acil durum kararlarını devreye alacağını söyledi. "Yapay zeka altyapısı kurmak için çok fazla elektrik gerekiyor. Şirketlerin bu üretimi kendi tesislerinde yapmalarını mümkün kılacağız” diye konuştu.

Teksas’ta veri merkezleri inşa ediliyor

Oracle kurucusu Larry Ellison, Stargate projesi kapsamında Teksas'ta 10 veri merkezinin inşa aşamasında olduğunu ve bu merkezlerin ABD’nin yapay zeka altyapısında kritik bir rol oynayacağını belirtti. Ellison, “Yapay zeka, her Amerikalı için inanılmaz bir umut vaat ediyor” dedi.

500 milyar dolarlık dev yatırım

Şirket yöneticilerinin açıklamalarına göre, Stargate projesi için önümüzdeki dört yıl içinde 500 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Ancak, projenin teknik detayları ve hedeflenen sonuçlarla ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Trump’ın bu girişimi, ABD’nin yapay zeka alanındaki stratejik hamlelerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yapay zeka altyapısına yönelik bu yatırım, ABD'nin teknolojik üstünlüğünü pekiştirme hedefiyle uyumlu bir adım olarak görülüyor.