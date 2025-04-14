Trump tarifeleri lüks sektörünü vuracak: Beklentiler terse döndü

ABD ve Çin arasında artan tarife restleşmelerinin ardından uzmanlar lüks sektörüne yönelik talebin düşmesini beklerken sektör genelindeki büyüme tahminleri de düşürüldü.

Pandemi döneminde ivme kazanan lüks sektörü, Çin ekonomisindeki yavaşlamayla gerilemeye başlarken, bu yıla dair olumlu beklentiler mevcuttu. Ancak Trump’ın başlattığı ticaret savaşları, sektöre yönelik beklentilerin yeniden olumsuza dönmesine neden oldu.

Olumsuza dönen beklentilerde lüks markaların çoğunluğuna ev sahipliği yapan Avrupa ülkelerinin ABD’ye ihracatta ek vergilerle karşılaşması etkili oldu. Lüks ürünlerin çoğu Fransa ve İtalya'da üretilirken, lüks saatler İsviçre'de üretiliyor. ABD, başlangıçta uyguladığı yüksek oranları geri çekse de uzmanlar olumsuz beklentilerini sürdürüyor.

Yüzde 5'lik yükseliş beklentisinin yerini yüzde 2'lik düşüş aldı

Bernstein, artan ekonomik belirsizlik ve küresel durgunluk olasılığının artması nedeniyle lüks sektörünün gelirinde beklediği yüzde 5'lik büyüme tahminini yüzde 2'lik bir düşüş beklentisine çevirdi.

Trump'ın ABD ile ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere etmeye istekli ülkeler için karşılıklı tarifelere 90 günlük bir ara verme kararı almasının ardından bile sektörde beklenilen düşüş tahminleri korundu.

Bernstein analisti Luca Solca konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yaşananlar sadece kötü bir rüyaymış gibi önceki rakamlara geri dönmek söz konusu olamaz. İstikrarsız politika açıklamalarının bir sonucu olarak finansal piyasalarda ve ekonomide maddi hasar var" ifadelerine yerdi.

Gucci satışlarında yüzde 25 düşüş beklentisi

Barclays ekonomistleri Hermes'in yüksek performans göstermeye devam etmesini beklerken satışların ilk çeyrekte yüzde 8 artacağını tahmin ediyor.

Ancak, Gucci için beklenen satış senaryoları çok daha karamsar. Barclays, Gucci satışlarının ilk çeyrekte yüzde 25 düşmesini bekliyor.

Barclays, LVMH'nin moda ve deri ürünleri bölümündeki organik satışlarında yüzde 1'lik bir düşüş beklerken grup satışlarının ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yatay seyretmesini bekleniyor.

HSBC'nin yüzde 5 büyüme beklentisi buhar oldu

HSBC de yaşanan gelişmelerin ardından lüks sektöründe satışların 2024'e oranla yüzde 5 büyüyeceği yönündeki önceki beklentisinin aksine artık satışların 2025'te sabit kalmasını bekliyor.

HSBC Genel Müdürü Erwan Rambourg, lüks tüketime yönelik risklerin; servet kaybı, ABD'de tüketici harcama gücünün kısıtlanması ve tüketici güvenindeki genel bir bozulmanın birleşimi olduğunu belirtiyor.

Banka analistleri, ABD'de bekledikleri lüks harcamalarının etkisiyle geçen yılın sonuna doğru çoğu lüks hisse senedi beklentilerini yükseltmelerine ilişkin ise "Görüşümüze göre artık durum böyle olmayacak" diyor.