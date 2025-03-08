Trump tarifelerine karşı Kanada'dan yeni adım! 6 milyar dolarlık destek açıklandı

Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeden ithal edilen mallara getirdiği yüzde 25 ek gümrük tarifesinden etkilenen şirketler, işletmeler ve vatandaşlara vereceği desteğe yönelik açıklamada bulundu.

Kanada Ekonomi Bakanı Dominic LeBlanc, söz konusu önlemin ülkenin ekonomik istikrarını sağlamaya yönelik alındığını aktararak, ABD'nin "haksız yere" uyguladığı tarifelere karşılık Kanadalı işletmeleri ve çalışanları desteklemekte kararlı olduklarını kaydetti.

Destek detayları

Tarifelerden etkilenen işletmelere, ABD dışında yeni pazarlar bulmalarına destek olmak amacıyla 2 yıl boyunca 5 milyar dolarlık yardım sağlanacağı belirtilen açıklamada, ayrıca 1 milyar dolar değerindeki ek yardımın tarımı desteklemek için çiftçilere, 500 milyon dolarlık kredi yardımının ise tarifelerden doğrudan etkilenen firmalar ile işletmelerin tedarik zincirindeki şirketlere sağlanacağı bildirildi.

Kanada ve Meksika'ya gümrük tarifeleri

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesine yönelik kararnameyi imzalamıştı. Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına yüzde 10'luk daha düşük tarife getirilirken, bu tarifelerin 4 Şubat'ta yürürlüğe gireceği bildirilmişti. Trump, 3 Şubat'ta Kanada ve Meksika'nın sınır güvenliğini artırmaya yönelik alacakları önlemler karşısında tarifelerin uygulanmasını 1 ay süreyle durdurmuştu.

Sürenin dolmasıyla ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yönelik askıya alınan yüzde 25 gümrük vergileri, 4 Mart'ta yürürlüğe girmişti. Bunun üzerine Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ülkesinin ABD'den yaptığı 155 milyar dolar değerindeki ithalata aynı oranda ek gümrük vergisi ekleyerek karşılık vereceğini açıklamıştı.