Trump tarifelerini değerlendirdi! Sabancı CEO'su Cenk Alper: Avantajını yaşayacağız

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Singapur’da düzenlenen CNBC'nin Liderlik ve İnovasyon Buluşması’nda şirketin küresel stratejisini ve ABD’nin gümrük tarifesi politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CNBC-e’ye konuşan Alper, ABD’de dört farklı sektörde üretim yaptıklarını ve bunun şirket için büyük bir avantaj sağladığını belirtti.

ABD’de dört iş kolunda üretim

ABD’nin tarifeler konusundaki politikalarının Sabancı Holding’e etkisi hakkında konuşan Alper, “ABD’de Temsa, Kordsa, enerji teknolojileri ve Çimsa ile yerel üreticiyiz. Bunun avantajını yaşayacağız” dedi.

Alper, Sabancı Holding’in coğrafi olarak dengeli bir yatırım portföyü oluşturduğunu belirterek, “Kimi zaman ABD iyi gidiyor, kimi zaman Avrupa, kimi zaman Türkiye. Bu nedenle düzenli getiriyi her sene sağlayabilecek bir yapıya sahibiz” ifadelerini kullandı.

Sabancı’nın hedefi: 5 yılda 20 milyar dolar

Sabancı Holding’in uzun vadeli yatırım planlarından da bahseden Alper, şirketin varlık değerini 5 yıl içinde 10 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu büyümeyi sağlamak için enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri, mobilite çözümleri ve dijital teknolojilere yatırım yapacaklarını belirtti.

“Dijital bizim için yeni bir iş kolu. Dijital altyapıya yatırım yapmak istiyoruz. Yenilenebilir enerji ise enerji dönüşümünün kritik noktalarından biri” diyen Alper, Türkiye’de yaklaşık 2 gigavatlık, ABD’de ise 500 megavatlık yenilenebilir enerji yatırımı yaptıklarını söyledi.

“Yapay zekayı yeni bir yatırım alanı olarak görüyoruz”

Sabancı Holding’in yapay zeka alanındaki yatırımlarına da değinen Alper, “Yapay zeka dönüşümüne 2,5 yıl önce başladık. Bugün Sabancı topluluğunda 50’den fazla yapay zeka projesi hayata geçmiş durumda” dedi.

Alper, “Yapay zeka altyapısına yatırım yaparak Türkiye’deki diğer şirketlerin de bu teknolojilere ulaşmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Sabancı’nın yapay zekayı, 20 yıl önce enerji sektöründe gördüğü fırsat gibi değerlendirdiğini vurguladı.

17 ülkede üretim tesisleri var

Sabancı Holding’in döviz bazlı gelirlerini artırma hedefinden de bahseden Alper, “Bugün 17 ülkede üretim tesisimiz var. Türkiye’de döviz bazlı getiri sağlayacak şirketlere yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Sıfır karbon için somut adımlar

Sabancı Holding’in sürdürülebilirlik konusunda somut adımlar attığını belirten Alper, “Biz 5 yıl önce 2050’de sıfır karbon hedefimizi duyurduk. 2030’a kadar karbon salınımını yüzde 42 azaltacağız” dedi.

Özellikle çimento gibi karbon salınımı yüksek sektörlerde bilimsel temelli sürdürülebilirlik planları yaptıklarını vurgulayan Alper, “Burada sözde değil, eylemde hareket ediyoruz” ifadesini kullandı.

Son olarak Alper, “Yeni yatırım projelerimizi öncelikle stratejik uyum açısından değerlendiriyoruz. Ardından sürdürülebilirlik açısından inceliyoruz. Bu iki filtreden geçen projeler, finansal olarak kârlı hale geldiğinde yatırım yapıyoruz” dedi.

Sabancı Holding’in yapay zeka, dijital altyapı ve sürdürülebilir enerji alanlarındaki yatırımlarını artırarak küresel büyümesini sürdürmeyi hedeflediği belirtiliyor.