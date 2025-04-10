Trump tarifelerinin 90 gün ertelenmesi fiyatları nasıl etkiledi? Brent petrolde son durum...

Trump'ın son vergi açıklamalarının ardından Çin'in yaptığı tarife misillemesi, petrol talebinin kısıtlanacağına ilişkin beklentileri artırdı. Dün 60 doların altına gerileyen petrol fiyatları, Trump'ın gümrük tarifelerini 90 gün erteleme kararı sonrası bir miktar toparlansa da bugün de düşüş eğiliminde.

Dün 65,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 64,80 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,60 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 70,16 doların direnç, 61,03 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Dün, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviye kaydedildi

Çin Maliye Bakanlığı'nın dün, ABD'den ithal ürünlere yüzde 50 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamasıyla Çin'in uyguladığı asgari tarife yüzde 84'e yükseldi. Açıklamada, ek tarifelerin 10 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi. Bu açıklamanın ardından, Brent petrolün varil fiyatı dün 58,22 dolara kadar gerileyerek Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Trump'ın, Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmasıyla toparlanma sürecine giren Brent petrol günü yüzde 6,7 artışla 65,47 dolardan tamamladı.

Fed'in enflasyon açıklamaları fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi

Fed'in son toplantısına ilişkin tutanakların enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin arttığına işaret etmesi de fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi. Uzmanlar, enflasyonda yukarı yönlü bir "sürprizin" görülmesi halinde Bankanın faiz indirimlerine ara verilebileceği belirtiyor. Yüksek faiz oranlarının yatırımcıların petrol talebi iştahını azaltarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı düşünülüyor.