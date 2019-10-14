Trump: Türkiye için büyük yaptırımlar geliyor

14 Ekim 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili Twitter paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.



Trump, paylaşımda "Türkiye için büyük yaptırımlar geliyor" diyerek, "İnsanlar NATO üyesi olan Türkiye ile savaşa girmemizi gerçekten istiyor mu?" ifadelerini kullandı.

Trump, devamında yaptığı bir paylaşımda ise "Bizi Ortadoğu belasına sokan insanlar, orada kalmamızı en çok isteyenler" açıklamasını yaptı.



ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta başında önce Türkiye ekonomisini yaptırımlarla yok etmekle tehdit etmiş; ertesi gün ise Türkiye'nin ABD için önemli bir ticaret ortağı olduğunu ifade eden tweet paylaşımları yapmıştı.

Mnuchin: Yaptırımlar uygulamaya hazır

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Başkan Trump yapılmasını emrettiğinden Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu da vurguladı.

Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda kesinlikle çok geç kalınmadığını savunan Mnuchin, "Türkiye bir NATO üyesi ve DEAŞ karşısında savaşta ABD'ye yardım eden Kürtlerle sınır konusunda çatışan bir müttefik. Bu karmaşık bir durum" diye konuştu

Mnuchin, Ulusal Güvenlik ekibinin Suriye'deki durum, Türkiye ve Kürtler konusunda dün bir toplantı yaptığını ve bugün yeniden bir araya geleceğini söyledi.





