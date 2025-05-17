ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki birkaç yıl içinde çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarmayı planladığı belirtildi.

Financial Times tarafından görülen bir bilgilendirme mailinde; Fed Başkanı Jerome Powell işten çıkarmalar hakkında personele bilgi verdi.

Powell mailde, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde, genel personel sayımız bugünden itibaren yaklaşık yüzde 10 oranında azalacak" dedi.

Powell, Fed'in 'kamu kaynaklarının dikkatli ve sorumlu bir yöneticisi' olarak bütçelerinin 'misyon odaklı' olmasını sağlaması gerektiğini söyledi.

'Gönüllü ertelenmiş istifa programı' sunulacak

Bloomberg tarafından görüntülenen notta ise Powell, ABD Merkez Bankası'nın '31 Aralık 2027 itibarıyla emekli olma hakkını kazanan yönetim kurulu çalışanlarına gönüllü ertelenmiş istifa programı sunacağını' söyledi.

Gönüllü istifa teklifi yalnızca yönetim kurulu çalışanları için geçerli olacak, ancak yüzde 10'luk işten çıkarma 12 bölgesel bankayı kapsayan Fed sisteminin tamamına uygulanacak.

1997'ye atıfta bulundu... 24 bin Fed çalışanı tehlikede

Powell, “Buradaki ve başka yerlerdeki deneyimler, herhangi bir kuruluşun personel ve kaynaklarını periyodik olarak yeniden gözden geçirmesinin sağlıklı olduğunu gösteriyor” diyerek 1997'de benzer bir girişimde bulunulduğunu hatırlattı.

Powell, “Aynı bilinçli ve kasıtlı ruhla bunu tekrar yapmanın zamanının geldiğine inanıyorum” dedi.

1997'deki girişim Fed personelin azaltılmasına yönelik hükümet öncülüğündeki son çabaydı.

Fed Yönetim Kurulu’nda yaklaşık 3 bin kişi istihdam edilirken, sistemin tamamında 24 bin çalışan bulunuyor.

Trump ve Elon Musk eleştirmişti

Powell'ın bu kararı, Donald Trump yönetiminin hükümet kurumları genelinde harcamalarda sert kesintiler çağrısında bulunduğu bir zamanda geldi.

Maliyet azaltma hamlesine öncülük eden Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı (DOGE) yöneten Elon Musk, daha önce Fed'in "saçma bir şekilde fazla personele sahip" olduğunu söylemişti.

Ancak konuya aşina bir kişiye göre Fed'in planları kurum içinde kararlaştırıldı ve DOGE'un isteği üzerine yapılmadı.