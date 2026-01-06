Trump, Venezuela için el yükseltti, petrol şirketlerine seslendi: Hazır olun!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da kısa vadede sandığa gidilmesinin mümkün olmadığını belirterek, ülkede önceliğin güvenlik ve düzenin sağlanması olması gerektiğini söyledi. Trump, ABD’nin askeri operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoymasının ardından Washington’un ülkedeki etkisinin geçici olmayacağını ifade etti.

"Önce ülkeyi düzeltmemiz gerekiyor"

Trump, NBC News’e verdiği röportajda, Venezuela’da önümüzdeki 30 gün içinde seçim yapılmayacağını vurgulayarak, "Önce ülkeyi düzeltmemiz gerekiyor. Seçim yapılamaz. Halkın oy kullanabilmesi mümkün değil" dedi. Seçim sürecinin ancak ülkenin istikrara kavuşmasının ardından başlayabileceğini savundu.

ABD’nin Venezuela ile savaş halinde olduğu yönündeki iddiaları reddeden Trump, Biz uyuşturucu satanlarla savaşıyoruz. Hapishanelerini, uyuşturucu bağımlılarını ve akıl hastanelerini ülkemize boşaltanlarla savaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Enerji altyapısı için 18 aylık plan

Trump, Venezuela’nın enerji altyapısının yeniden ayağa kaldırılması için ABD’li petrol şirketlerinin devreye girebileceğini, bu sürecin 18 aydan kısa sürede tamamlanabileceğini söyledi. Çalışmaların büyük bir maliyet gerektireceğini belirten Trump, “Muazzam miktarda para harcanması gerekecek. Parayı petrol şirketleri harcayacak, ardından biz ya da elde edilecek gelirler üzerinden kendilerine geri ödeme yapılacak” dedi.

Süreci kimler yönetecek?

Trump, Venezuela sürecinde ABD adına görev alacak isimler arasında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başdanışmanı Stephen Miller ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in yer aldığını, nihai kararların ise kendisine ait olacağını dile getirdi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’in ABD’li yetkililerle iş birliği yaptığını öne süren Trump, Maduro’nun alıkonulmasından önce herhangi bir temas kurulmadığını söyledi. Rodriguez’e yönelik yaptırımların devam edip etmeyeceğine ise yakında karar verileceğini aktardı.

Maduro’nun alıkonulmasına ilişkin Venezuela’daki yetkililerle bir anlaşma yapılıp yapılmadığı sorusuna Trump, “Aslında evet çünkü birçok kişi bir anlaşma yapmak istedi ama biz bunu bu şekilde yapmaya karar verdik” yanıtını verdi.

Trump ayrıca, muhalif lider Maria Corina Machado’nun Nobel Barış Ödülü almasının kararları üzerinde etkili olduğu yönündeki iddiaları da reddetti. ABD Kongresi’nin operasyondan haberdar olduğunu ve kendi seçmen tabanının sürece destek verdiğini savundu.

Petrol şirketlerine mesaj: Hazır olun

Öte yandan Wall Street Journal’ın haberine göre Trump, Venezuela’ya yönelik askeri müdahaleden haftalar önce ABD’li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticilerine mesaj gönderdi. Haberde, Trump’ın mesajında Venezuela’da “büyük değişiklikler olacağına” işaret ederek şirketlere “hazır olun” dediği öne sürüldü.

Konuya yakın kaynaklar, Trump’ın bu mesajda ayrıntıya girmediğini ve süreci üst düzey yetkililerle paylaşmadığını aktardı. Trump, operasyonun ardından yaptığı açıklamalarda ise dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerden biri olan Venezuela’nın petrol sektörüne ABD’nin güçlü şekilde dahil olacağını ifade etmişti.

Trump, “ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar” sözleriyle süreci özetlemişti.