Trump vergi indirimi ve harcama tasarısını bugün imzalayacak

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın devasa vergi indirimi ve harcama tasarısını kabul etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın desteklediği tasarıyı bugün yerel saat ile 17.00'de (TSİ 24:00) imzalayacağı belirtildi.

Trump'ın 2017 vergi indirimi paketindeki düşük bireysel ve ticari vergi oranlarını kalıcı hale getiren mega yasa tasarısı, önümüzdeki on yıl içinde ülkenin 36.2 trilyon dolarlık borcuna 3.4 trilyon dolar ekleyecek.

Ayrıca Medicaid sağlık planının kapsamını daraltıyor ve temiz enerjiye yönelik teşvikleri ortadan kaldırırken göçmenlik uygulaması ve askeri harcamaları arttırıyor.