Trump vergisi kalktı ABD’ye çelik ihracatı arttı

12 Ağustos 2020

Demir ve demir dışı metaller sektörünün en önemli pazarlarından Irak’a olan ihracat ,yüzde 45 artışla 22 milyon dolar, Mısır’a yapılan ihracat yüzde 41 artışla 15 milyon dolar oldurken, Fas’a yapılan ihracatsa yüzde 31 artışla 7 milyon dolar oldu. Almanya, İspanya gibi önemli pazarlarda gerileme olmasına rağmen, ABD Başkanı Trump’ın Türk çeliğine karşı uyguladığı yüzde 50’lik gümrük vergisinin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulunması sonrasında, ABD’ye olan ihracat yüzde 82 oranında artarak 5,3 milyon dolar oldu.

Sanayicinin koronavirüse karşı önlemlerini hızlıca aldığını ve pandemi döneminde de üretime devam ettiğini belirten ADMİB Başkan Yardımcısı Adnan Ersoy Ulubaş, “Orta Doğu ülkelerine ihracat artışımız sevindirici. AB pazarında toparlanma başladı ve pandemi döneminde hammadde, aramalı üretimine de ara veren AB’nin demir ve çelik ihtiyacını en üst standartlardaki ürünlerimizle hızlıca karşılayabilecek güçteyiz” şeklinde konuştu.