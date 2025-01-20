Trump yemin töreni öncesinde küresel piyasalarda pozitif hava

ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin ederek göreve başlayacak olan Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarına ilişkin beklentiler, küresel piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Ancak yemin töreni öncesinde küresel borsalarda pozitif bir hava hakim.

ABD'de açıklanan son ekonomik veriler, piyasalarda olumlu bir etki yarattı. Aralık ayında sanayi üretimi yüzde 0,9 artışla beklentileri aşarken, kapasite kullanım oranı yüzde 77,6'ya yükseldi. Aynı dönemde yeni konut yapımında yüzde 15,8’lik artış kaydedildi. Büyük bankaların güçlü finansal sonuçları ve çekirdek enflasyondaki yavaşlama işaretleri, yatırımcıların risk iştahını destekledi. Teknoloji hisselerinde yaşanan yükseliş ise endeksleri yukarı taşıdı.

Cuma günü ABD'nin önde gelen borsa endekslerinden S&P 500 yüzde 1, Dow Jones yüzde 0,78 ve Nasdaq yüzde 1,51 değer kazandı. Ancak ABD piyasaları bugün Martin Luther King Günü nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa borsalarında da cuma günü pozitif bir hava gözlemlendi. Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya borsalarında yaşanan artışların ardından gözler, Trump'ın yemin töreninde yapacağı açıklamalara çevrildi. Özellikle Trump yönetiminin uygulayacağı gümrük tarifesi politikalarının Avrupa ekonomisine etkileri merak ediliyor.

Asya piyasalarında ise karışık bir seyir hakim. Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükselirken, Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 2,4 değer kazandı. Güney Kore Kospi endeksi ise yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,13 değer kazanarak 9.977,94 puandan kapandı. Dolar/TL kuru, bugün yüzde 0,1 artışla 35,5850 seviyesinden işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kur Korumalı Mevduat hesaplarına yönelik sonlandırma kararı, piyasalar tarafından dikkatle izleniyor.

Bugün açıklanacak Almanya ÜFE ve Türkiye uluslararası yatırım pozisyonu verileri de yatırımcıların radarında olacak.

Trump'ın yemin töreninde yapacağı açıklamalar ve ardından atacağı ilk adımlar, piyasalarda yön belirleyici olacak. Küresel yatırımcılar, Trump’ın ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik mesajlarını yakından takip edecek.