Trump yönetimi 300 bin federal çalışanı işten çıkarmaya hazırlanıyor

ABD’de federal işgücünde büyük bir küçülme kapıda. Personel Yönetimi Ofisi (OPM) Direktörü Scott Kupor, Trump yönetiminin bu yıl yaklaşık 300.000 federal çalışanı işten çıkarmasının beklendiğini duyurdu. Bu rakam, sivil işgücünde yüzde 12,5’lik bir azalmaya karşılık geliyor.

Kupor, planlanan kesintilerin yaklaşık yüzde 80’inin gönüllü ayrılmalardan, geri kalanının ise doğrudan işten çıkarmalardan kaynaklanacağını belirtti. Açıklanan bu rakam, geçen ay bildirilen 154.000 işten çıkarma tahmininin neredeyse iki katı oldu.

Başkan Donald Trump, ikinci döneminde federal hükümeti küçültmeyi kilit önceliklerinden biri haline getirmişti. Mevcut işgücünü “şişirilmiş ve verimsiz” olarak tanımlayan Trump, kurum başkanlarını zorunlu kesintilere başvurmadan bu vizyonu benimsemeye teşvik ediyor.

Beklenen işten çıkarmalar, 2023 mali yılında kaydedilen yüzde 5,9’luk yıpranma oranının çok üzerinde olacak. Ajans düzeyinde ayrıntılı veriler henüz paylaşılmadı ancak OPM, rakamların önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.

Kupor’un açıklamasına göre, bu küçülme süreciyle bağlantılı bütçe teklifleri, yaklaşan yeni federal bütçeye hazırlık amacıyla Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russ Vought’a sunulacak.