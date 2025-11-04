Trump yönetimi, gıda yardımları için acil durum fonuna başvuracak
ABD’de hükümetin uzun süredir kapalı olması nedeniyle 42 milyondan fazla Amerikalıya yapılacak gıda yardımları azaltılıyor. Trump yönetimi, yardımların devamı için acil durum fonunu kullanma kararı aldı.
ABD Tarım Bakanlığı (USDA), hükümetin 1 Ekim’den bu yana fonlanmaması nedeniyle Gıda Yardımı Programı (SNAP) ödemelerinin yarı oranında yapılacağını duyurdu.
Mahkeme, Trump yönetiminden ödeme planı sunmasını istemiş ve Pazartesi gününe kadar süre vermişti.
Normalde federal bütçeden karşılanan yardım programı, hükümetin kapanmasıyla finansman sıkıntısına girdi.
USDA, eyaletlerin bu kısıtlı yardımları nasıl dağıtacaklarına ilişkin talimatların hafta başında netleşeceğini açıkladı.
Bu karar, ABD tarihinde en uzun süren hükümet kapanması döneminde milyonlarca düşük gelirli ailenin gıda güvenliğini tehdit ediyor.