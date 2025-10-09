Trump yönetiminden ilaç kararı: Jeneriklere tarife yok

Trump yönetimi, jenerik ilaçlara tarife uygulama planı olmadığını resmen açıkladı. Kararla birlikte ABD’de dağıtılan ilaçların büyük kısmına gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağına dair aylar süren iç tartışmaları sona erdi.

Yetkililer, ilaç sektörünü Bölüm 232 ulusal güvenlik soruşturması kapsamına dahil etmeyi değerlendirmişti. Ancak yapılan son açıklamayla jenerik ilaçların bu süreçten muaf tutulacağı netleşti.

Beyaz Saray: Jenerik ilaçlar kapsam dışı

Beyaz Saray sözcüsü Kush Desai, “Yönetim, jenerik ilaçlara karşı Bölüm 232 tarifelerini aktif olarak tartışmıyor” dedi. Ticaret Bakanlığı da yürütülen soruşturmanın jenerik ilaçlara yönelik bir tarife kararıyla sonuçlanmayacağını doğruladı.

Bu açıklama, soruşturmanın kapsamının büyük ölçüde daraltıldığını ve jenerik ilaçların hedef dışı bırakıldığını gösteriyor.

Soruşturma kapsamı daraltıldı

Nisan ayında duyurulan ve hem jenerik hem de marka ilaçları kapsayan ilaç tarifesi soruşturması, bu kararla birlikte yalnızca belirli segmentlerle sınırlı hale geldi.

Yetkililer, kararın hâlâ değişebileceğini ancak mevcut durumda jenerik ilaçlara vergi uygulanmasının gündemde olmadığını belirtti.

Marka ilaçlar için tarife tehdidi devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump daha önce 1 Ekim’den itibaren marka ilaçlara yüzde 100 tarife uygulanabileceğini açıklamış, ancak daha fazla müzakereye izin vermek amacıyla bu adımı ertelemişti. Yönetimin yeni açıklaması, jenerik ilaç üreticilerine geçici bir rahatlama sağladı.