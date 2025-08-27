Trump yönetiminden Intel alımı sonrası Nvidia açıklaması

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, teknoloji sektörüne yönelik kamu yatırımlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Nvidia’nın desteğe ihtiyacı yok”

Bessent, Nvidia’nın devlet desteğine ihtiyaç duymadığını belirterek, “Nvidia’nın finansal desteğe ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum, dolayısıyla şu anda böyle bir şey söz konusu değil” dedi. Açıklama, ABD’nin yarı iletken tedarik zincirlerini güçlendirme çabalarının arttığı bir dönemde geldi.

Intel hamlesi sonrası gündeme gelmişti

Trump yönetimi kısa süre önce Intel’in yüzde 9,8 hissesini satın alarak manşetlere çıkmış, bu adım “stratejik sektörlerde kamu mülkiyeti dönemi” olarak yorumlanmıştı. Daha önce de U.S. Steel’in Japon Nippon Steel’e satışı sırasında operasyonlar üzerinde gözetim sağlamak için “altın hisse” modeli uygulanmıştı.

Diğer sektörler işaret edildi

Bessent, Nvidia için böyle bir plan bulunmadığını vurgulasa da, gemi inşası gibi stratejik sektörlerde devlet desteği veya kamu mülkiyetinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Stratejik sanayi politikası

Uzmanlara göre bu açıklamalar, Trump yönetiminin sanayi politikası yaklaşımını genişletme eğiliminde olduğunu ve ABD’nin ulusal güvenlik açısından kritik gördüğü sektörlerde kamu etkisini artırmaya hazırlandığını gösteriyor.