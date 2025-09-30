Trump yönetiminden Tayvan’a çip baskısı: Üretimi 50-50 paylaşalım

Trump yönetimi, Tayvan’a çip üretimini daha fazla ABD’ye kaydırması için baskı yapıyor. Amaç, Amerika’nın teknoloji tedarik zincirini güvence altına almak ve gelişmiş yarı iletkenler konusunda Asya’ya olan bağımlılığı azaltmak.

“50-50 modeli” gündemde

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Taipei yönetimiyle çip üretiminin eşit şekilde bölüşülmesini öngören bir plan üzerinde görüşmeler yapıldığını açıkladı. Lutnick, “Tayvan dünyadaki gelişmiş çiplerin yüzde 90’ından fazlasını üretiyor. Bu bir sorun. Kendi çiplerimizi üretmemiz gerekiyor. Tayvan’a önerim şuydu: 50-50’ye ulaşalım” dedi.

500 milyar dolarlık yatırım hedefi

Lutnick, ABD’nin Başkan Donald Trump’ın mevcut görev süresinin sonuna kadar yüzde 40 yerli üretime ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. Bunun için 500 milyar doların üzerinde ABD merkezli yatırım gerektiğini söyledi.

“Silikon Kalkan” tartışması

Tayvan’ın çip üretimindeki hakimiyeti, uzun süredir Çin’in askeri hamlelerini caydıran bir güvenlik unsuru olarak görülüyor. “Silikon Kalkan” olarak tanımlanan bu stratejik varlık, ABD için de kritik önem taşıyor. Ancak Lutnick, üretimin daha dengeli paylaşılmasının Tayvan’ın güvenliğini artıracağını savundu.

“Yüzde 95’ini siz üretiyorsanız bizi koruyamazsınız”

Lutnick, Tayvan’ın çip üretiminde tek başına bu denli büyük bir paya sahip olmasının güvenlik riski doğurduğunu belirterek, “Çiplerin yüzde 95’ini siz üretiyorsanız, onları sizi korumak için nasıl elde edeceğim? Onları bir gemiye veya uçağa atıp buraya gelmelerini bekleyemezsiniz” ifadelerini kullandı.