Trump yönetimine ve Fed'in adımlarına dair belirsizlikler petrol fiyatlarını yükseltiyor

Salı günü 74,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 0,1 artarak 74,80 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 71,70 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 74,94 doların direnç, 72,95 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, ABD'nin ekonomik büyümesinde yaşanacak olası değişikliklerin ülkede talebi etkileyerek petrol fiyatları üzerinde etkili olabileceğini, bu durumun küresel petrol piyasasında arz ve talebi dengelemeye çalışan Suudi Arabistan'ın petrol üretimini de etkileyebileceğini belirtiyor.

Bunun yanı sıra, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2025'e girerken, gelecek yılda ekonomide iç ve dış zorlukları aşmayı vadederek halka güven mesajı vermesi, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik aktivitenin canlanacağına işaret ederek, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi. Çin ekonomisinin bazı yeni koşullarla karşı kaşıya olduğunu belirten Şi, "Bu zorlukları çok çalışarak aşabiliriz. Yağmurda ve fırtınada büyür, zorluklarla güçleniriz. Kendimize güven duymamız gerek" ifadelerini kullandı.