Trump zaferi, Fed'in duruşunu değiştirebilir mi? Barron's'tan dikkat çeken yorum

ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump'ın olası politikaları, enflasyon ve Fed politikaları üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Ekonomi ve yatırım dergisi Barron's'un analizine göre, Trump’ın yeniden başkan olması, ABD Merkez Bankası’nı (Fed) daha şahin bir politika izlemeye zorlayabilir.

Trump'ın başkanlığı döneminde göçmenlik ve ithalata yönelik gümrük vergisi artışları gibi politikaların enflasyonu yükseltebileceğine dikkat çeken Barron's, bu tür adımların arz ve talep şokları yaratabileceğini vurguladı. SGH Macro Advisors'ın baş ABD ekonomisti Tim Duy, Trump'ın zaferiyle faiz indirimlerine son verilmesinin siyasi olarak değerlendirileceğini ifade etti.

ABD'nin ithal ürünlerine yüzde 10’luk evrensel bir gümrük vergisi uygulaması, ithal malların fiyatını yükseltebilir. Pantheon Macroeconomics'in baş ABD ekonomisti Samuel Tombs, bu tür bir verginin kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunu yaklaşık 0,8 puan artıracağını ve etkinin bir yıl içinde hissedileceğini tahmin ediyor.

Enerji politikaları etkili olabilir

Trump'ın petrol ve gaz üretimini artırma yönündeki vaatleri, enerji maliyetlerini düşürebilir ve bu yolla enflasyon üzerindeki baskının bir kısmını hafifletebilir. Ancak bu, diğer politikalarının neden olduğu enflasyonist baskıyı tamamen dengeleyemeyebilir.

Trump'ın vergi ve harcama politikaları da dikkat çekiyor. Özellikle 2017 Vergi Kesintileri ve İstihdam Yasası'nın uzatılması gibi vergi muafiyetleri, federal bütçe açığını genişletebilir ve talebi artırarak tahvil getirilerinin yükselmesine yol açabilir. Sorumlu Federal Bütçe Komitesi, bu önerilerin önümüzdeki on yıl içinde ulusal borcu 7,8 trilyon dolar artırabileceğini öngörüyor.

Fed'in politikaları yeniden şekillenebilir

Fed, Eylül ayında faiz indirimine başlamış ve yavaşlayan enflasyon ile işgücü piyasasının desteğiyle daha fazla indirim yapabileceğinin sinyalini vermişti. Ancak Trump’ın zaferi sonrası enflasyonun yeniden yükselişe geçmesi, Fed’i faiz oranlarını düşürmek yerine artırmaya itebilir.

Barron's'un analizine göre, Trump'ın ekonomi politikalarının etkileri kısa vadede ABD tahvil piyasasında dalgalanmalara yol açabilir. Harris Associates’in sabit gelirler müdürü Adam Abbas, bu süreçte tahvil piyasasının bütçe açığına karşı bir tartışma başlatabileceğini öngörüyor.