Trump zaferi piyasaları hareketlendirdi: İslam Memiş’ten kritik uyarı! Hangi yatırımlar öne çıktı?

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanması, küresel piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Trump’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte piyasalarda özellikle Bitcoin ve dolar endeksi güçlenirken, ons altın ve petrol fiyatları düştü.

Bitcoin, Trump'ın zaferi sonrası yüzde 9 artarak 75 bin dolar seviyesini aşarken, dolar endeksi de yükselerek Temmuz 2024’ten bu yana en yüksek seviyesi olan 105’i geçti. Altın ise yüzde 3’lük düşüşle 2 bin 920 liradan işlem görüyor.

Bu gelişmeler ışığında Fed’in bugün saat 21.00’da açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti. Washington Post’un haberine göre, Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması ve Aralık ayında benzer bir adım atması bekleniyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed kararı öncesi altın ve kripto para piyasalarındaki güncel durumu değerlendirerek yatırımcılara önemli tavsiyeler sundu. Memiş, altın ve Borsa İstanbul’da kademeli alım stratejisini vurgulayarak, özellikle BIST 100 endeksinde 8.200 puanın altında risk olduğunu belirtti.

Dolar ve euro yatırımlarına dair de görüşlerini paylaşan Memiş, dolar kurunun baskılandığını ve 35 TL seviyesine ulaşma potansiyeli taşıdığını ifade etti. Euro/dolar paritesi için ise düşüşlerin bir alım fırsatı sunduğunu söyledi.

Bitcoin’in yıl sonuna kadar 80 bin dolara ulaşabileceğini öngören Memiş, portföyünde euro ve gümüşe öncelik verdiğini belirtti. Bu iki varlıkla Bitcoin'in getirisini dengelemeyi tercih ettiğini ekleyen Memiş, yatırımcılara dengeli bir strateji önerdi.