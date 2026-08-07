Trump'ı kızdıran 'azalan mühimmat' iddiası: Soruşturma emri verdi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pentagon'un mühimmat stoklarına ilişkin basına yansıyan bilgilerin kaynağının ortaya çıkarılması amacıyla yeni soruşturmalar başlatılması talimatı verdiği öne sürüldü.

Yerel haberlere göre Trump, İran ile yaşanan çatışmaların ardından ABD'nin mühimmat stoklarının ciddi ölçüde azaldığını öne süren haberlerden rahatsızlık duydu. Haberde, Trump'ın bu tür yayınların ABD'nin askeri kapasitesine ilişkin yanlış bir algı oluşturduğunu düşündüğü belirtildi.

Beyaz Saray: Ateş gücümüz fazlasıyla yeterli

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin başkanın talimat vereceği herhangi bir askeri operasyonu gerçekleştirecek yeterli ateş gücüne sahip olduğunu belirterek, gizli askeri bilgileri sızdıran kişilerin federal yasalar kapsamında yargılanması gerektiğini söyledi.

Trump da gazetecilere yaptığı açıklamada bazı mühimmat türlerinde stokların diğerlerine göre daha sınırlı olduğunu kabul etti. Ancak ABD'nin askeri açıdan güçlü konumunu koruduğunu savunan Trump, ülkenin "kelimenin tam anlamıyla devasa miktarda mühimmata" sahip olduğunu ifade etti.

İran endişesi öne çıktı

WSJ'nin haberine göre Trump, mühimmat stoklarının azaldığı yönündeki haberlerin İran'ı cesaretlendirebileceği ve Washington'ın Tahran'ın nükleer programına yönelik baskısını zayıflatabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmeler üzerine Trump'ın Savunma Bakanı Pete Hegseth ve üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle ABD cephaneliklerinin durumu ile mühimmat üretiminin hızlandırılmasına yönelik planları görüştüğü aktarıldı.

Öte yandan ABD yönetiminin, mühimmat stoklarının yenilenmesi ve üretim kapasitesinin artırılması amacıyla Kongre'den milyarlarca dolarlık ek bütçe talep ettiği, ancak bu kaynağın önemli bölümünün henüz onay sürecinde olduğu belirtildi.