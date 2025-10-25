Trump’ın 300 milyon dolarlık balo salonu için bağış yapanların listesi açıklandı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington DC’de inşası süren 300 milyon dolarlık balo salonu projesi için bağış yapan isim ve şirketlerin listesini açıkladı. Salona hiçbir kamu kaynağının aktarılmayacağı daha önce Trump tarafından duyurulmuştu.

Apple, Amazon, Microsoft, Google, Meta...

Bağış listesinde Apple, Amazon, Microsoft, Google ve Meta gibi büyük teknoloji şirketleri yer alırken; Gemini kripto borsasının kurucuları Tyler ve Cameron Winklevoss, iş insanı Harold Hamm, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Adelson ailesi de destekçiler arasında bulunuyor.

200 milyon dolardan 300 milyon dolara çıktı

Başlangıçta maliyetin 200 milyon dolar (8.4 milyar TL) olacağı öngörülse de Trump, projenin yaklaşık 300 milyon dolara (12.5 milyar TL) yükseldiğini açıkladı. Trump, masrafın “tamamen kendisi ve bazı dostları tarafından karşılandığını” vurguladı.

8 bin 360 metrekare büyüklüğünde

2025 Temmuz’unda duyurulan balo salonu 8 bin 360 metrekare büyüklüğünde olacak ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak üzere tasarlanıyor. Projenin mimarlığını McCrery Architects üstleniyor.