Trump’ın 500 milyar dolarlık yapay zeka projesi Stargate'e Musk’tan tepki: Bu şirketlerin parası yok

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk tam gününde Beyaz Saray’da yapay zeka teknolojileri için 500 milyar dolarlık devasa bir yatırım planını duyurdu. Stargate olarak adlandırılan bu girişim, yapay zeka altyapısını güçlendirmek amacıyla OpenAI, Oracle ve SoftBank gibi büyük teknoloji şirketlerinin katkılarını içeriyor. Ancak bu duyuruya, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’tan eleştiriler geldi.

Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımlarla Trump’ın yapay zeka girişimini sorguladı. OpenAI’nin Stargate projesine dair yaptığı bir paylaşımı alıntılayan Musk, “Aslında paraları yok” diyerek bu yatırımların gerçekçi olmadığını savundu.

Musk, bir sonraki paylaşımında, SoftBank'ın iddia edilen 10 milyar dolarlık katkısının çok daha altında bir mali güce sahip olduğunu belirtti. Musk, “SoftBank’ın bu projeye ayırabilecek yeterli sermayesi yok. Bu konuda sağlam bir otoriteye sahibim” ifadelerini kullandı.

Trump-Musk ilişkileri

2024 seçimlerinde Trump’ın en büyük finansal destekçilerinden biri olan Musk, şu anda Beyaz Saray’ın hükümetin verimliliğini artırmayı hedefleyen girişimlerine liderlik ediyor. Ancak Stargate gibi dev projelerde bile Musk’ın şeffaflık ve mali gerçeklik konusundaki hassasiyeti dikkat çekiyor.