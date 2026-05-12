Trump’ın açıklamaları piyasaları salladı: Avrupa borsalarında savaş ve enflasyon baskısı

Avrupa piyasaları, ABD-İran savaşına yönelik hızlı bir çözüm beklentilerinin zayıflaması ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu artıracağı endişesiyle güne düşüş beklentisiyle hazırlanıyor.

İngiltere’nin FTSE 100 endeksinin yüzde 0,5, Almanya’nın DAX endeksinin yüzde 0,76, Fransa’nın CAC 40 endeksinin yüzde 0,4 ve İtalya’nın FTSE MIB endeksinin yüzde 0,56 ekside açılması bekleniyor.

Trump: Ateşkes hayat destek ünitesine bağlı

Piyasalardaki iyimser hava, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası dağıldı. Trump, İran’ın Washington’un savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifine “kabul edilemez” bir karşılık verdiğini belirterek, devam eden ateşkesin “hayat destek ünitesine bağlı” olduğunu söyledi.

Oval Ofis’te gazetecilere konuşan Trump, yaklaşık bir aydır süren ateşkesin “inanılmaz derecede kırılgan” hale geldiğini ifade etti.

Petrol fiyatları yükseldi, gözler ABD enflasyonunda

Trump’ın açıklamalarının ardından petrol fiyatları yükselişe geçerken, Asya-Pasifik borsalarında karışık bir görünüm izlendi. ABD vadeli endeksleri ise yatırımcıların nisan ayı enflasyon verilerine odaklanmasıyla yatay seyir izledi.

Dow Jones anketine katılan ekonomistler, ABD’de nisan ayı tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,7 artış göstermesini bekliyor. Enerji maliyetlerindeki yükselişin, enflasyonda 2023’ten bu yana en sert artışlardan birine yol açabileceği değerlendiriliyor.

İngiltere’de Starmer üzerindeki baskı büyüyor

Öte yandan İngiltere’de de siyasi kriz derinleşiyor. İşçi Partisi’nden 70’i aşkın milletvekili ve bazı hükümet üyeleri, Başbakan Keir Starmer’ın istifa etmesini ya da görevden ayrılacağı takvimi açıklamasını istedi.

Yerel seçimlerde alınan kötü sonuçların ardından baskı altında kalan Starmer, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlendiğini ve parti içinde kendisinden şüphe duyan isimler olduğunu kabul etti. Ancak pazartesi günü yaptığı konuşma parti içinde beklenen desteği sağlayamazken, bazı bakan danışmanlarının görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Şirket bilançoları ve veriler izlenecek

Avrupa piyasalarında bugün ayrıca Siemens Energy, Bayer, Vodafone, Imperial Brands ve Uniper şirketlerinin bilançoları takip edilecek. Almanya enflasyon verileri ile Avrupa Birliği ekonomik güven endeksi de yatırımcıların radarında olacak.