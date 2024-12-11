Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack! Hafize Gaye Erkan ayrıntısı dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ikinci dönemi için gün sayıyor. 20 Ocak’ta Beyaz Saray’a çıkacak olan Trump, bu süreçte kritik pozisyonlar için adaylarını açıklıyor.

Cumhuriyetçi Başkan, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği için Tom Barrack ismini öne çıkardı. Trump, adaylığını duyurur duyurmaz Tom Barrack ismi Türkiye’de en çok merak edilen konulardan biri haline geldi.

Lübnan asıllı Hıristiyan bir ailenin çocuğu olan Tom Barrack, Colony Capital adlı dev bir gayrimenkul yatırım şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı.

Şirketin yönettiği varlık miktarının 43 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Hatta Barrack bir dönem ABD’nin en zengin insanlarından biriydi.

Tom Barrack’ın en ayırt edici özelliklerinden biri ise Trump’la uzun yıllara dayanan arkadaşlık hukukuna sahip olması...

Hafize Gaye Erkan ayrıntısı

Öte yandan, Tom Barrack’ın eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’la da bağlantısı olduğu öğrenildi. Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre; Barrack, First Republic Bank’ta görev yaptığı sırada Hafize Gaye Erkan’ın önünü açtı.

2014 yılında First Republic Bank’a katılan Gaye Erkan yatırım ve risk yönetimi departmanında eşbaşkanlık yaptı. Ocak 2016’da ise bankanın mevduat bölümünün başına geçti. Ve Mayıs 2017’de ise yönetim kurulu başkanlığına yükseldi.

Toygun Atilla’nın haberine göre; o dönemde First Republic Bank’ın yönetim kurulu üyelerinden bazılarının Hafize Gaye Erkan’ın yöneticiliğine karşı çıkıyordu. İtirazlara göğüs gerek isim ise Tom Barrack’tan başkası değildi.

Bu arada Tom Barrack’ın geçen yıl Merkez Başkanlığı görevini sürdürdüğü sırada Hafize Gaye Erkan’ı Ankara’da ziyaret ettiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de ağırlandığı belirtildi.