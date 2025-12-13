JPMorgan CEO'su Fed başkanlığı için desteklediği ismi açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirileri sürerken, Powell’ın olası haleflerine ilişkin tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor. Trump başkanlık için 2 adayın ismini öne çıkarırken ABD’li yatırım bankası JPMorgan’ın CEO’su Jamie Dimon, destek verdiği adayı kamuoyuyla paylaştı.

Trump, Fed'in başına geçecek muhtemel isimler hakkında yaptığı son açıklamasında eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh veya Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i seçme eğiliminde olduğunu belirtti.

Dimon, Warsh'ı destekliyor

JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon Fed başkanlığına yönelik yaptığı açıklamada eski Fed Guvernörü Kevin Warsh’ın Fed başkanlığına sıcak baktığını söyledi.

Konuya yakın kaynaklara göre Dimon, perşembe akşamı New York’ta düzenlenen ve varlık yönetimi şirketlerinin CEO’larına yönelik kapalı bir JPMorgan konferansında, Warsh’ın Fed’e ilişkin görüş ve yazılarıyla aynı fikirde olduğunu dile getirdi. Aynı etkinlikte Dimon'un, Warsh için "çok iyi bir Fed başkanı olur" dediği aktarıldı.

Ayrıca Dimon, Kevin Hassett’in bu göreve gelmesi halinde kısa vadede faiz indirimine daha yatkın olacağını söyledi.

Dimon yılın başlarında yaptığı bir açıklamada Fed’in bağımsızlığının kritik olduğunu vurgulamış ve merkez bankasıyla oynamanın olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunmuştu.

Trump, Fed'in bağımsızlığına gölge düşürmek mi istiyor?

Trump uzun süredir Fed Başkanı Powell’ı faizleri yeterince düşürmemekle sert biçimde eleştiriyor. Powell’ı daha önce 'akılsız' ve 'moron' olarak nitelendiren Trump, düşük faizlerin ekonomik büyümeyi hızlandıracağını ve kamu borcunun faiz yükünü azaltacağını savunuyor.

Trump, Powell atamasını “bir hata” olarak nitelendirirken, yeni Fed başkanında sadakat ve agresif faiz indirimine istekli olmanın en önemli kriterler olduğunu söylüyor.

Ayrıca Trump, cuma günü The Wall Street Journal'a verdiği röportajda Fed'in yeni başkanının faiz oranlarını belirleme konusunda kendisiyle istişare etmesi gerektiğini vurguladı.

Trump yeni Fed başkanının söylediklerini birebir uygulamak zorunda olmadığını ancak istişare yapılması gerektiğini söylediği açıklamasında "Bu artık genellikle yapılmıyor. Eskiden rutin olarak yapılırdı. Yapılması gerekir. Bu, bizim söylediğimiz her şeyi aynen yapması gerektiği anlamına gelmiyor ama sonuçta ben akıllı bir sesim ve dinlenmeliyim" dedi.

Hassett'e daha yüksek olasılık tanınıyor

Warsh ve Hassett’in yarışta öne çıkan isimler olduğunu belirtirken, bahis piyasaları Hassett’e daha yüksek olasılık tanıyor.

Trump’a yakınlığı Hassett’in adaylığına gölge düşürürken, Hassett Fed’in bağımsızlığını savunduğunu söylese de Trump’ın 'çifte' faiz indirimi çağrısını desteklemişti.

Öte yandan Warsh da Fed’den ayrıldıktan sonra yaptığı sık eleştiriler nedeniyle kurum içinde tartışmalı bir figür olarak görülüyor. Hoover Enstitüsü ekonomisti olan Warsh, bazı yatırımcılar tarafından Trump’ın desteğini almak için fazla 'şahin' bulunuyor.

Akademisyenler ve bazı merkez bankası yetkilileri ise mevcut Fed Guvernörü Christopher Waller’ı tercih ediyor. Waller, Wall Street’te de popüler bir isim olarak öne çıkıyor.