Trump'ın bakanı ek vergiler kaynaklı enflasyon beklemiyor

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin dahil bazı ülkelere açtığı ticaret savaşlarını değerlendirdi.

Fox News'e konuşan Lutnick, gümrük vergilerinin daha yüksek fiyatlara neden olacağını, bundan sadece bazı ürünlerin etkileneceğini ve fiyat artışlarının geçici olacağını savundu.

Lutnick, yükselen fiyatların enflasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğinde ısrar etti.

Bakan, "Başkan'ın dün gece söylediği gibi, kısa bir süre için bazı ürünlerde daha yüksek fiyatlar olacak. Bu enflasyon değil, bu saçmalık. Kısa bir süre için belirli ürünler söz konusu." dedi.