Trump'ın başkan seçilmesi Almanya'da yatırımcı güvenini negatif etkiliyor

Almanya'da yatırımcı güveni, Trump zaferi ve hükümetin dağılmasıyla kasımda beklenenden fazla düştü. Konuyla ilgili açıklamada bulunan ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, "Ankette ekonomik duyarlılık azaldı. Bunun özellikle ABD başkanlık seçimlerinin sonucundan kaynaklanması muhtemel" dedi.

Anket sonuçlarına göre endeks kasımda önceki aya kıyasla 5,7 puan düştü. Böylece ekimde 13,1 puan olan endeks, bu ay 7,4 puan seviyesine indi. Piyasa beklentisi, endeksin kasımda 13 puan olması yönündeydi. Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise kasımda önceki aya kıyasla 4,5 puan azalarak eksi 91,4 puana indi. Beklenti endeksin eksi 85,9'a yükselmesi yönündeydi.

20 yıl sonra ilk erken seçim

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları SPD ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı. Toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet dağılmıştı.

Bugün ise Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri erken seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması için anlaştı. Bu arada ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın​​​​​​​ Beyaz Saray'da ikinci döneme hazırlandığı bugünlerde Almanya ekonomik sıkıntıların ortasında neredeyse 20 yıl sonra ilk kez erken seçime hazırlanması dikkati çekiyor.

2024'ün ilk yarısında Alman otomobil ihracatının en önemli alıcısı: ABD

Ocak ayında yeniden ABD Başkanı olarak yemin edecek olan Trump, seçimi kazanırsa dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek için gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı. Trump, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da 20 yüzde gümrük vergisi uygulamak istiyor. ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda bulunurken, Almanya’nın ihracatın yaklaşık yüzde 10'u dünyanın en büyük ekonomisine olan ABD’ye gidiyor.

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) verilerine göre, geçen yıl Almanya'dan ABD'ye yaklaşık 400 bin otomobil ihraç edildi. 2024'ün ilk yarısında ABD, Alman otomobil ihracatının en önemli alıcısı oldu. Analistler, Trump’un AB ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını kaydediyor.