Trump’ın bir sözü yetti! Stellantis ABD'de pickup'lara Topolino ile kafa tutacak

Trump’ın Beyaz Saray’da Stellantis CEO’su Antonio Filosa ve otomotiv yöneticileriyle yaptığı toplantıda Japonya’dan gelen küçük "Kei" otomobillerini övmüş, "Çok küçükler ve gerçekten çok tatlılar. Ve ben de, 'Bu ülkede nasıl olur?' diye sordum. Herkes 'iyi' diye düşünüyor ama bunları inşa etmenize izin verilmiyor" diye konuşmuş, ardından Kei gibi küçük araçların ABD’de üretilmesine ve kullanılmasına izin vermesi talimatını verdiğini söylemişti.

Fiat Topolino ABD pazarına giriyor

Bu açıklamanın hemen ardından Stellantis, ABD pazarına elektrikli Fiat Topolino'yu sunacağını duyurdu. Net bir tarih açıklamayan Fiat CEO’su Olivier François, daha fazla ayrıntının gelecek yıl açıklanacağını söyledi.

Stellantis’e göre, bir arabadan ziyade "dört tekerlekli elektrikli bisiklet" olarak sınıflandırılan ve Fas'ta üretilen Topolino'lar saatte 45 kilometre azami hıza ulaşıyor ve tek şarjla 75 kilometre gidiyor.

Amerikalıların SUV ve pickup tutkusu

ABD’de küçük otomobil satışı en son ciddi şekilde 2009’daki ekonomik kriz sonrası teşvik edilmişti. O dönemde Obama yönetimi, Fiat’ın iflas eden Chrysler’i satın almasına izin vermiş ve bu satın almanın bir parçası olarak Fiat’ın küçük modeli Fiat 500, 2011’de yeniden ABD’de satışa çıkmıştı.

Fiat, 2012’de ABD’de 43 bin 772 adet satarak iyi bir başlangıç yapsa da Amerikalı tüketicilerin zamanla SUV ve pickup’lara yönelmesiyle satışlar hızla düşmüştü.

Şehirlerin uzun mesafeler üzerine kurulduğu, geniş otoyollar ve dev kavşaklardan oluştuğu ABD'de, SUV, pickup, jeep gibi büyük araçlar en çok satılan segmentte yer alıyor.